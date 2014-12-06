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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۰

چهار بانوی جودوکار روی تاتامی آسیا

چهار بانوی جودوکار روی تاتامی آسیا

تیم جودو جوانان ایران در بخش بانوان با چهار نماینده به مسابقات قهرمانی جوانان آسیا اعزام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، اعضای کادر فنی تیم جودو جوانان ایران با حضور در جلسه شورای فنی فدراسیون گزارش کاملی از نحوه آماده‌سازی و روند برگزاری اردوها و همچنین برگزاری رقابتهای انتخابی ارائه کردند و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا و نگاه حمایتی به بخش جودو بانوان تصمیم به اعزام چهار جودوکار در رده جوانان گرفته شد.

بر همین اساس الهام بهرامی در وزن 48 کیلوگرم، مبینا عزیزی در وزن 52- کیلوگرم، زهرا نادری در وزن 57- کیلوگرم و دنیا آقایی در وزن 63- کیلوگرم با هدایت محبوبه خورشیدی در این مسابقات به میدان خواهند رفت. 

پانزدهمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای 22 و 23 آذرماه در هنگ‌کنگ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2436766

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