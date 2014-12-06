چهار بانوی جودوکار روی تاتامی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، اعضای کادر فنی تیم جودو جوانان ایران با حضور در جلسه شورای فنی فدراسیون گزارش کاملی از نحوه آماده‌سازی و روند برگزاری اردوها و همچنین برگزاری رقابتهای انتخابی ارائه کردند و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا و نگاه حمایتی به بخش جودو بانوان تصمیم به اعزام چهار جودوکار در رده جوانان گرفته شد.

بر همین اساس الهام بهرامی در وزن 48 کیلوگرم، مبینا عزیزی در وزن 52- کیلوگرم، زهرا نادری در وزن 57- کیلوگرم و دنیا آقایی در وزن 63- کیلوگرم با هدایت محبوبه خورشیدی در این مسابقات به میدان خواهند رفت.

پانزدهمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای 22 و 23 آذرماه در هنگ‌کنگ برگزار خواهد شد.