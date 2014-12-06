کوروش زارعی درباره تمایل خود به کارگردانی اثری جدید در عرصه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: چند طرح جدید نمایشی دارم که با توجه به فرهنگ و آیین‌های جنوب ایران شکل گرفته‌اند ولی به دلیل شرایط فعلی تئاتر، انسان جرأت نمی‌کند در عرصه تولید و اجرای تئاتر پیش برود.



کارگردان نمایش‌های «زنان مهتابی مرد آفتابی» و «پرنیان هفت رنگ» متذکر شد: بدون هیچ قرارداد و دستمزدی نمی‌توان تنها با تکیه بر فروش گیشه نمایش، دستمزد عوامل حرفه‌ای یک نمایش را تأمین کرد. اگر در تماشاخانه ایرانشهر نیز فروش گیشه وجود دارد، باز هم جوابگوی عوامل حرفه‌ای نمایش‌ها نیست. دوست ندارم کاری را روی صحنه ببرم و بعد از آن در مقابل عوامل کار خجالت‌ بکشم.



بازیگر مجموعه‌های تلویزیونی «یوسف پیامبر» و «مختارنامه» تصریح کرد: حاضر نیستم در شرایط اخیر و فعلی تئاتر و مدیریتی که بر تئاتر وجود دارد، کار کنم. شرایط تئاتر ایران در حال حاضر خوب نیست و نمی‌توان در این شرایط کار کرد.



کوروش زارعی بهار سال 92 نمایش «راکب» را برگرفته از نمایشنامه «آنتیگونه» و بر اساس آیین زار جنوب ایران در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر، روی صحنه برد. وی کارگردانی آثاری چون «مسافران کوفه»، «شب‌مویه‌ها» و «فیروزه که می‌خواند» را در کارنامه کاری خود دارد.



زارعی جایزه اول کارگردانی و دوم و سوم بازیگری مرد را به ترتیب از جشنواره‌های هفدهم، هجدهم و نوزدهم تئاتر فجر دریافت کرده است. وی در فیلم سینمایی «روز رستاخیز» احمدرضا درویش نیز به ایفای نقش پرداخته است.