تحلیل رسانه های عربی از حضور نماینده ایران در کنفرانس قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این گزارش سایت های خبری الیوم السابع، المراقب، الجورنال، ویتو و القدس العربی از جمله رسانه هایی هستند که اهمیت سفر رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و رییس دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان یک روحانی شیعه ایرانی به مصر جهت شرکت در کنفرانس مقابله با افراطی گری را مورد توجه قرار دادند.

پایگاه خبری المراقب در تحلیل خود از این سفر آورده است: "شیخ الازهر به صورت مستقیم از احمد مبلغی برای حضور در کنفرانس الازهر دعوت به عمل آورده است و پس از سالها، این اولین مشارکت یک عالم شیعی ایرانی در کنفرانس ها وفعالیت های دینی و سیاسی مصر به شمار می رود."

این خبرگزاری در ادامه تحلیل خود خاطرنشان کرده است: احمد مبلغی از شخصیت هایی است که بیشترین فعالیت را در زمینه ایجاد تقریب میان مذهب شیعه جعفری با مذاهب اهل تسنن و همزیستی مسالمت آمیز اتباع مذاهب"داشته است.

همچنین این رسانه از قول تحلیل گران مصری آورده است، تحلیل گران مصری بر این باورند: سفر احمد مبلغی به مصر و شرکت ایشان در کنفرانس رسمی الازهر مي تواند به آغاز بازگشت روابط دو کشور( ایران و مصر) بعد از سالها انقطاع تلقي شود.

سایت رسمی الیوم السابع ضمن خبر ورود احمد مبلغی نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس الازهر به قاهره پایتخت مصر، موضوع سخنرانی ایشان را مورد توجه قرار داد.

روزنامه رسمی القدس العربی، سایت های پربیننده ویتو و الجورنال نیز ضمن تحلیل این سفر، اهمیت کنفرانس و حضور ایران خصوصا آیت الله احمد مبلغی استاد برجسته حوزه علمیه قم را مورد توجه دادند.

در این کنفرانس شخصیتهایی از ۱۲۰ کشور جهان حضور دارند.