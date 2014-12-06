"حجاب زیبایی زن" توسط حوزه هنری آذربایجان شرقی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کریم نژاد شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه بد حجابی به عنوان یک معضل مهم اجتماعی در کشور، روز به روز افزایش می یابد و بر همين اساس حوزه هنری اين استان در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بروشور آموزش "حجاب زیبایی زن" را منتشر نموده است.

وی با بیان اینکه این بروشور توسط واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری استان چاپ و منتشر شده، اظهار داشت: در این اثر مطالبی از قبیل بشر و پوشش، پوشش زنان ایرانی قبل از اسلام، دلایل عدم مشکل آفرینی بی حجابی غیر مسلمانان و یک داستان واقعی آمده است.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان با بیان اینکه حجاب و عفاف آرامش و امنیت را در جامعه به وجود می‌ آورد، افزود: اگر جامعه ‌ای فاقد حجاب باشد، هیچ چیزی ندارد و آرامش و امنیت جامعه فقط در سایه حجاب به وجود می ‌آید و رعایت عفاف و حجاب در جامعه امری ضروری است.

وی در ادامه افزود: حجاب عامل مهمی برای کاهش بسیاری از آسیب ‌های اجتماعی است و استکبار جهانی به خوبی فهمیده است که این آموزه سد راه آنها است و به همین علت ضربه زدن به کشورهای اسلامی را از طریق رواج بدحجابی و بی‌حجابی در این کشورها دنبال می ‌کند.

کریم نژاد در پایان خاطر نشان کرد: حوزه هنری استان آمادگی کامل را برای حمایت از آثار هنری مانند فیلم، انیمیشن، داستان، نمایشنامه و نظایر آن در زمینه آسیب های اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد، و بد حجابی دارد و بر همین چاپ و نتشر بروشور آموزشی "حجاب زیبایی زن" توسط واحد آموزش و پژوهش این حوزه نیز در راستاي توجه به اصل خانواده ايرانی اسلامی هنری صورت گرفته است.