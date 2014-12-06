سهم بیمه های زندگی به عنوان شاخص توسعه در اردبیل پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میکائیل وند پیش از ظهر شنبه در آیین گرامیداشت روز بیمه در اردبیل اضافه کرد: سهم بیمه های زندگی در کشورمان حدود 9 درصد بوده این در حالی است که سهم این بیمه نامه ها در کشورهای پیشرفته حدود 80 درصد است.

وی با بیان اینکه بیمه زندگی هنوز در این استان جا نیافتاده است، عنوان کرد: کشورهای پیشرفته از بیمه های زندگی به خوبی بهره برده اند.

مدیر شعب بیمه نوین استان تصریح کرد: براین اساس مردم بیشتر از بیمه های زندگی بهره مند می شوند و لازمه این بهره مندی هم آگاهی بیشتر نسبت به بیمه ها است.

به گفته وی توسعه بیمه های زندگی بستگی به میزان آگاهی مردم، فرهنگ عمومی و نحوه خدمات دهی شرکتهای بیمه دارد که امید است بر روی این موضوع فرهنگ سازی بیشتری صورت گیرد.

وی اصلی ترین رویکرد در بیمه نوین را توسعه و تقویت بیمه های زندگی اعلام کرد و افزود: تاکنون در استان در حوزه بیمه های زندگی کمتر کار شده است، بنابراین تمرکز ویژه ای برای این موضوع باید صورت گیرد.

میکائیل وند با اشاره به کاهش نرخ تورم و تاثیر آن بر تمایل بیشتر مردم به دریافت بیمه عمر و بازنشستگی بیان کرد: مشکل اساسی در این زمینه، عدم شناخت جامعه از ویژگی‌های بیمه‌های عمر است.

وی با بیان اینکه باید شهروندان را نسبت به مزایای بیمه عمر و تامین نیازهای آنها آشنا کرد، متذکر شد: باید به آموزش‌ و فرهنگ سازی این رشته بیمه ای توجه شود تا مردم در جریان مزایای این نوع بیمه قرار گیرند.

مدیر شعب بیمه نوین استان این نوع بیمه ها را نوعی امتیاز برای مردم و استفاده کنندگان از آن دانست و تصریح کرد: باید مردم را نسبت به شرایط این بیمه ها مطلع کرد.

وی در خصوص نقش صنعت بیمه در بازار مالی عنوان کرد: صنعت بیمه در بازار مالی تأثیر زیادی دارد و دغدغه‌های شرکت‌ها و حتی افرادی که در جامعه فعالیت می‌کنند را پوشش می‌دهد و سرمایه‌گذاران با امنیت خاطر و اعتماد بیشتر، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، زیرا مطمئن هستند در صورت بروز حادثه، بیمه بخشی از خسارت آنها را می‌پردازد.