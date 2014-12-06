به گزارش خبرگزاری مهر، متن مقاله" کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی؛ نقطۀ عطف اتحاد امت اسلامی"به قلم حجت الاسلام والمسلمین دکتر مختاری، در پی می آید.

در یک قرن اخیر، جهان اسلام شرایط بسیار ویژه ای را تجربه می کند، وجود دشمنان مشترك بزرگى همانند آمريكا و اسرائيل و گسترش موج اسلام ‏ستيزى و اسلام‏ هراسى در غرب، و در مقابل، رشد بيدارى اسلامى، زمينه‏ هاى هم‏گرايى و تقريب را ميان ملل مسلمان فراهم كرده است. هم‏چنين عمل‏كرد جنایتکارانۀ گروه‏هاى تكفيرى، همانند داعش و دیگرگروه های تکفیری موجب افزایش اختلافات و خشونت های قومی و مذهبی و در نهایت تقویت اسلام هراسی را در میان جوامع بشری پدید آورده است.

در اين ميان، مسلمانان خسته از گرايش‏هاى تند تكفيرى و ارهابى، امروز به ‏دنبال يافتن مسيرى براى وحدت‏ و هم‏دلى هستند تا بتوانند در برابر دشمنان قدرتمند و متحد خود، پيروز شوند.

اما درحالى‏كه امروز جهان اسلام، بيش از هر زمان ديگرى به وحدت و يك‏پارچگى نياز دارد، وهابيت تكفيرى هم‏چنان بر طبل تكفير می كوبد و همچون اسلاف خود، به‏ جاى مبارزه با دشمنان قسم‏ خورده‏ اسلام، بذر تكفير را در جهان اسلام مى‏ پراكند و قواى مسلمين را تحليل می‏برد.

لذا تأمین امنیت و ثبات جامعۀ اسلامی ایجاب می کند تا با برگزاری کنفرانس ها و نشست هائی همچون کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی پدیدۀ شوم تکفیر و تکفیر گرائی و مقولۀ تروریسم و فرقه گرائی به صورت شفاف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

همچنین ضرورت وحدت اسلامی به ویژه هم نوائی و همگرائی علما و اندیشمندان مسلمان در مقابله با اندیشه های تکفیری و ارهابی وارائۀ راهکارهائی برای برون رفت از وضعیت بغرنج کنونی جهان اسلام، ضرورت کنفرانس وحدت اسلامی را دو چندان نموده است.

بدیهی است وضعیت فعلی جوامع اسلامی که با هجوم آموزه های تکفیری دستخوش اختلافات و چالش های فراوان گردیده است، در نوع خود هرج و مرج فکری و عقیدتی و رفتاری را برای جوامع اسلامی به همراه داشته است، به نحوی که برخی دولت های اسلامی به جای مقابلۀ با آمریکا و اسرائیل و دیگر قدرت های زورگو، برمبنای اختلاف افکنی و فرقه گرائی، خشونت های مذهبی را در متن توده های مسلمان اعمال نموده اند، که این اختلافات و واگرائی در میان امت اسلامی را باید در نوع خود تراژدی عصر حاضر در کشورهای اسلامی نامید، به عنوان نمونه نگارنده این سطور در سفر اخیر خود به بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور اسلامی یعنی اندونزی گرچه اشتیاق زاید الوصف برادران اهل سنت را به آموزه های ناب و غنی اهل بیت(ع) به عینه مشاهده نمود، و همچنین مواضع مستحکم و در خور تحسین علما و اندیشمندان اسلامی این بلاد را در ضرورت اتحاد امت اسلامی را از نظر گذراند، لیکن نمی توان از خطر نفوذ اندیشه های مسموم تکفیری در بسیاری از بلاد اسلامی به ویژه اندونزی غفلت نمود، زیرا پدیدۀ تکفیر به عنوان مهمترین عامل در ایجاد اختلاف و فروپاشی وحدت مسلمانان در نوع خود چالش های فراوانی را پیش روی جوامع اسلامی قرار داده است، از این رو ضرورت برگزاری کنفرانس هائی همچون کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی می تواند فرصتی گرانبها برای هم اندیشی همۀ علمای اسلامی در مقابله با تیرهای زهراگین اندیشه های تکفیری فراهم سازد، فرصتی حیاتی که در روزهای اخیر و با اقدام در خور تحسین دو تن از مراجع عظام تقلید یعنی حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله سبحانی در برگزای کنگرۀ جهانی جريان‏هاى افراطى و تكفيرى از ديدگاه علماى اسلام‏ در افشاء ماهیت پلید گروه های تکفیری کلید خورد و ضرورت بیش از پیش اهتمام علمای اسلامی و امت اسلامی در مقابله با توطئه های استکبار جهانی و مقابله فکری و ... با گروه های تکفیری مورد تأکید قرار گرفت و انشاء الله با برگزاری بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، سیر همگرائی اندیشمندان اسلامی در تقویت وحدت اسلامی به اوج خود خواهد رسید تا به سرانجام مطلوب منتهی گردد.

هم چنین نباید فراموش نمود بنا بر فرمودۀ مقام معظم رهبری، مسألۀ قدس و فلسطین و ضرورت مقابله با اسرائیل تا محو این رژیم سفّاک و کودک کش باید به عنوان مهمترین مسألۀ جهان اسلام مد نظر قرار گیرد.

بی شک پدیدۀ شوم یهودی سازی قدس شریف از سوی جلادان رژیم صهیونیستی و نیز کشتار بی رحمانۀ مردم مظلوم غزه در جنگ اخیر اسرائیل با رزمندگان فلسطینی و هم چنین اتخاذ تاکتیک مشت آهنین رژیم اشغالگر قدس در برخورد با معترضان فلسطینی در کرانۀ باختری رود اردن و...باید به عنوان مهمترین چالش های پیش روی امّت اسلامی و دولت های مسلمان، مورد اهتمام ویژه قرار گیرد، که مسألۀ مسلح نمودن مبارزین فلسطینی در کرانۀ باختری می تواند بخشی از راهبرد دولت های اسلامی در تقویت مردم مظلوم فلسطین در مقابله با رژیم جنایتکار اسرائیل مورد توجه قرار گیرد.

لذا ضرورت اولویت شناسی بحران ها و چالش ها در جهان اسلام در میان علمای اسلامی و لزوم پرداختن به مسألۀ فلسطین و آزادی قدس شریف در کنار مقابله با دیگر چالش های جوامع اسلامی به وِیژه مقابله فکری و نظامی با گروه های تروریستی تکفیری از مهمترین مولفه های رفع مشکلات جهان اسلام می باشد، لذا کنفرانس عظیم وحدت اسلامی می تواند ظرفیتی بی بدیل از دغدغۀ علمای اسلامی و دولت های اسلامی را در رفع مشکلات جهان اسلام و تقویت هم گرائی مسلمانان فراهم نماید.

نباید فراموش نمود جوامع اسلامی با دخالت ها و توطئه های آمریکا و دیگر قدرت های استکباری و رژیم های مرتجع عربی به سرنوشت بغرنج کنونی مبتلا گشته است، بحران سازی در سوریه، عراق، لبنان، یمن... ن. همگی حاکی از طرح و نقشۀ شیطان بزرگ و متحدانش در راهبرد اختلاف افکنی در میان امت اسلامی است تا امنیت رژیم صهیونیستی و نیز رضایت لابی سرمایه داری صهیونیسم در آمریکا محقق گردد، لذا امید است برگزاری موفق بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران در تقویت بصیرت و دشمن شناسی علمای اسلامی در مقابله با دشمنان اصلی مسلمانان و همگرائی بی نظیر اندیشمندان اسلامی در مقابله فکری و اعتقادی با گروه های تکفیری و ارائۀ راهکارهائی برای برون رفت از وضعیت کنونی نقش به سزایی ایفا نماید.