خطرناک ترین سلفی های جهان

مجله مهر: عکس سلفی به عکاسی پرتره از خود می گویند و معمولا توسط دوربین عکاسی یا دوربین موبایل گرفته می‌شود. با اینکه از سالها قبل در تلفن های همراه دوربینی برای مکالمات ویدئویی وجود داشت اما استفاده از دوربین جلوی موبایل در سال ۲۰۱۴ به اوج خودش رسید تا موج گرفتن عکس های سلفی در ژست های مختلف و انتشار آن در شبکه های اجتماعی راه بیفتد .

از سوی دیگر نسل جدید تلفن های همراه هوشمند به مردم این اجازه را می دهد که در هر جایی بتوانند از خود عکس بگیرند و آن ها را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. بنابراین شما هم اکنون شانس این را دارید که به قله اورست سفر کنید یا سوار بر جت به آسمان بروید.

سلفی در جت جنگی

سلفی در قله اورست

سلفی بر فراز آسمان

سلفی در ترن هوایی

سلفی در بالن