سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني سبزوار مجهز شد

دكتر ابوسياني در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد افزود : با توجه به تعداد زياد تصادفات جاده اي در جاده هاي منتهي به اين شهرستان كه از جاده هاي پرتردد كشور محسوب مي شود اين امر ضروري به نظر مي رسيد.

وي هزينه اين دستگاه را بالغ بر 2 ميليارد و 100 ميليون ريال و شامل چك ، قيچي و ...دانست.

وي اظهار داشت : هم اكنون با در دست داشتن اين ست و با آموزشهاي لازم كمك به مصدومان حوادث جاده اي با كيفيت و سرعت بسيار بهتري انجام مي پذيرد.

دكتر ابوسياني در ادامه با بيان اينكه تا كنون مسائل و مسكلات اين سازمان در سبزوار به نحو خوبي ارتقا ء يافته گفت : به طور جدي پيگير افزايش تجهيزات اطفاء حريق و امداد و نجات و آتش نشاني هستيم.

وي همچينين از خريد و تجهيز يك دستگاه نيسان پيكاپ ، جهت ماشين امداد و نجات به ارزش 450 ميليون ريال و يك دستگاه بنز " آتكو " اطفاء حريق با تجهيزات به ارزش 750 ميليون ريال خبر داد.

وي ابراز اميدواري كرد : از اين به بعد نيز با كمكهاي هر چه بيشتر شوراي اسلامي شهر و شهرداري در پيشبرد اهداف سازمان و خدمت به همشهريان گامهاي موثري برداشته شود.



در سبزوار دو ايستگاه آتش نشاني وجود دارد و ايشتگاه شماره سه هم در چند ماه آينده در توحيد شهر اين شهرستان به بهره برداري خواهد رسيد.