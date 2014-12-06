حسین طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم ملی فوتسال ایران، دیدار تدارکاتی با روسیه، حضورش در تیم نوریلسکی و پیشنهاداتش برای فصل آینده صحبت‌هایی را مطرح کرد که آنها را در زیر می‌آید:

روس‌ها از من عذرخواهی کردند

در جریان دیدار اول تیم ملی فوتسال ایران برابر روسیه مصدوم شدم که بلافاصله یخ درمانی را شروع کردم. در انتهای بازی، تک تک بازیکنان و مربیان روسیه به سمتم آمدند و از من دلجویی و عذرخواهی کردند. من ارتباط خوبی با بازیکنان روسیه دارم.

روسیه هم نسل فوتسالش را عوض می‌کند

تیم روسیه هم مثل ایران نسل فوتسالش را عوض می‌کند. چند بازیکن این تیم که در مسابقات یورو به عنوان نایب قهرمانی رسیدند، به ایران نیامدند. البته دو بازیکن برزیلی روسیه هم مصدوم بودند.

معنای فوتسال حرفه‌ای را در روسیه فهمیدم

شرایطم در تیم نوریلسکی خوب است. بازی در لیگ روسیه سخت است. هر مسابقه 25 دقیقه و هر هفته دو مسابقه برگزار می‌شود. با این حال همه چیز سر جای خودش است. من معنای فوتسال حرفه‌ای را در روسیه فهمیدم. امکانات آنها با ایران قابل قیاس نیست. در روسیه هر کسی کار خودش را انجام می‌دهد و همه چیز به صورت اتوماتیک جلو می‌رود.

هنوز با سرمای روسیه کنار نیامده‌ام!

شرایطم از سال گذشته خیلی بهتر است. من با همه شرایط آشنا شده‌ام. در جدول گلزنان لیگ روسیه هم نفر سوم یا چهارم هستم. اصغر (حسن‌زاده) را نمی‌دانم ولی تنها مشکل من سرمای روسیه است که شخصا هنوز با این مشکل کنار نیامده‌ام (با خنده).

از اسپانیا هم پیشنهاد دارم

برای فصل آینده هنوز تصمیم خاصی نگرفته‌ام. باید صبر کنم تا لیگ امسال به اتمام برسد. چند پیشنهاد به من رسیده. یکی از روسیه و یک پیشنهاد هم از اسپانیا دارم. فعلا دارم فکر می‌کنم. ان شاءالله پس از مشورت با چند نفر دیگر تصمیم خوبی بگیرم.

مقابل کلمبیا به تمام معنا بدشانسی آوردیم

در جام جهانی کوچک و در مرحله نیمه نهایی به کلمبیا خوردیم که در نهایت شکست خوردیم. ما مسابقه را خوب شروع کردیم و حتی با وجود اینکه عقب افتادیم، کار را به تساوی کشاندیم. در آن بازی به تمام معنا بدشانسی آوردیم. من کاری به این ندارم که بازی را پنج نفره کردیم ولی فقط این را بگویم که چهار تا از توپ‌های خودم به تیر دروازه کلمبیا خورد.

خوشحالم آقای گلی را در برزیل گرفتم

من چند سال پیش مصاحبه کرده بودم و گفته بودم به دعای پدر و مادر اعتقاد دارم و می‌خواهم جای "فالکائو" را بگیرم. خدا را شکر در گرندپری هم موفق شدم آقای گل شوم. از این بابت خیلی خوشحالم چون این جایزه همیشه برای برزیلی‌ها و در چند سال گذشته برای فالکائو بوده است. اتفاقا در برزیل یک خبرنگار به من گفت که این جایزه را از فالکائو گرفته‌ای که برایم خیلی خوشحال کننده بود.

خسوس برای دفاع سیستم خاصی دارد

در جایگاهی نیستم که بخواهم درباره خسوس کاندلاس یا سرمربیان دیگر صحبت کنم. با این حال خسوس یا هر مربی دیگری به زمان نیاز دارد تا بتواند سیستمش را جا بیندازد. تمرکز خسوس روی کارهای دفاعی و شروع مجدد است. او برای دفاع سیستم خاصی آورده است. اگر زمان باشد تیم ملی بهتر هم می‌شود.

شمسایی یک استثنا بود

گاهی اوقات مرا را با وحید شمسایی مقایسه می‌کنند. باید بگویم وحید شمسایی اسطوره فوتسال دنیاست. او در فوتسال یک استثنا بود. درست مثل محمدرضا حیدریان. من همیشه نسبت به شمسایی با احترام صحبت کرده‌ام و همیشه با او مشورت می‌کنم ولی اصلا با او قابل مقایسه نیستم با این اوصاف تمام تلاشم را برای موفقیت تیم ملی به کار می‌برم.