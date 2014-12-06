علی جاذبی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز هوای قم قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد و غبار محلی است.

وی ادامه داد: امروز حداقل دمای هوا صفر درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۱۵ درجه، سرعت وزش باد بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت و جهت وزش باد نیز شرقی است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم گفت: در روز یکشنبه هوای قم صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود.

وی اضافه کرد: در روز یکشنبه حداقل دمای هوا یک و حداکثر ۱۲ درجه و سرعت وزش باد بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت و جهت وزش باد نیز شرقی پیش بینی می‌شود.

جاذبی بیان کرد: در روز دوشنبه هوای قم صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود.

وی اضافه کرد: در روز دوشنبه حداقل دمای هوا منهای یک و حداکثر دمای هوا نیز ۱۱ و سرعت وزش باد نیز بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم بیان کرد: از فردا وضعیت جوی پایدار در استان قم خواهیم داشت که این امر موجب غبارآلودگی هوا می‌شود.