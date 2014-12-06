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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

توضیحات دولت عراق درباره اعطای مصونیت به نظامیان آمریکایی

توضیحات دولت عراق درباره اعطای مصونیت به نظامیان آمریکایی

دولت عراق در واکنش به اخبار مربوط به اعطای مصونیت به نظامیان آمریکایی در عراق توضیحاتی را در این رابطه مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "رافد الجبوری" سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: نقش نظامیان آمریکایی در عراق مشاوره است و طبق توافقات پیشین ما با واشنگتن این نظامیان جزء کادر سفارت آمریکا در بغداد محسوب می شوند و به اعتبار اینکه دیپلمات هستند از مصونیت برخوردار هستند.

وی با بیان این مطلب افزود: این مشاوران دارای نقش جنگی نیستند و عراق به نیروی زمینی جنگی نیاز ندارد بلکه به مشاوران، آموزش دهندگان و حمایت هوایی احتیاج دارد.

رافد الجبوری خاطرنشان کرد: آمریکا با حیدر العبادی نخست وزیر عراق درباره اعطای امتیاز و مصونیت نیروهای آمریکایی که به جنگ با گروه داعش کمک می کنند به توافق رسیده است و این نیروها دارای مصونیت در برابر احکام قضایی عراق هستند.

کد مطلب 2436784

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