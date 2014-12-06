توضیحات دولت عراق درباره اعطای مصونیت به نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "رافد الجبوری" سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: نقش نظامیان آمریکایی در عراق مشاوره است و طبق توافقات پیشین ما با واشنگتن این نظامیان جزء کادر سفارت آمریکا در بغداد محسوب می شوند و به اعتبار اینکه دیپلمات هستند از مصونیت برخوردار هستند.

وی با بیان این مطلب افزود: این مشاوران دارای نقش جنگی نیستند و عراق به نیروی زمینی جنگی نیاز ندارد بلکه به مشاوران، آموزش دهندگان و حمایت هوایی احتیاج دارد.

رافد الجبوری خاطرنشان کرد: آمریکا با حیدر العبادی نخست وزیر عراق درباره اعطای امتیاز و مصونیت نیروهای آمریکایی که به جنگ با گروه داعش کمک می کنند به توافق رسیده است و این نیروها دارای مصونیت در برابر احکام قضایی عراق هستند.