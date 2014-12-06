حضور کمرنگ دانشگاهیان بر مزار شهدای 16آذر/ آخرین اخبار از ساخت یادمان

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء هاشمی امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سه شهید واقعه 16 آذر که بر سر مزار این سه شهید برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص حضور کمرنگ مسئولان وزارت علوم و تشکل‌های دانشجویی در این مراسم گفت: در سال های گذشته ما حضور پررنگ تری را در این مراسم داشتیم؛ چراکه پس از مراسم اصلی روز 16 آذر دانشجویان و مسئولان بر سر مزار این سه شهید می آمدند، اما امسال به جهت اینکه احتمال سردی هوا و بارش هایی پیش‌بینی می شد دوستان تصمیم گرفتند روز 15 آذر این مراسم نمادین بر سر مزار این سه شهید برگزار شود.

وی افزود: ما مخالف این بودیم که بخاطر این مراسم کلاس دانشجویان کنسل شود از این رو تنها از اساتید و دانشجویان دعوت کردیم که به صورت نمادین در این مراسم حضور داشته باشند و اگر می توانستیم به گونه ای تنظیم کنیم که فقط یکبار کلاس ها برای شرکت در این مراسم، تعطیل شود، حتما شاهد حضور گسترده تری در این مراسم بودیم.

معاون فرهنگی- اجتماعی وزارت علوم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص ساخت یادمان شهدا برای سه شهید 16 آذر گفت: ما از سال گذشته از دوستان درخواست کردیم که طرح ها و ایده های خود را برای ساخت یادمان شهدا ارائه کنند و این برنامه قرار است به زودی انجام شود که بنیاد شهید نیز از این موضوع استقبال کرده است.

هاشمی در خصوص بازنگری آئین‌نامه تشکل های دانشجویی نیز گفت: ما تصور می کنیم که آئین نامه تشکل‌های دانشجویی خوب است، اما در مقام تجربه ممکن است با برخی ابهامات مواجه شویم که به طور مستمر آنها را رصد می کنیم و اگر نیاز به اصلاحی در این آئین نامه باشد حتما به مراجع مربوطه پیشنهادات ارائه می شود تا مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

وی در خصوص برنامه معاونت فرهنگی برای اسلامی شدن دانشگاه ها نیز بیان کرد: از سال گذشته اعلام کردیم که یکی از اولویت های وزارت علوم، بحث اجرایی کردن سند دانشگاه اسلامی است که وزیر علوم نیز بر این موضوع تاکید کرده اند و کارگروهی با حضور نمایندگان چندین دستگاه های مختلف تشکیل شده و مدت 8 ماه است که این کارگروه به صورت مستمر تشکیل جلسه می دهد که محصول آن تدوین آئین نامه جدید کرسی های آزاداندیشی بود و در حال حاضر چند اولویت دیگر مانند سند دانشگاه اسلامی تعیین شده که در این کارگروه در حال بررسی است و به تدریج مصوبات آن ابلاغ می شود.

معاون فرهنگی- اجتماعی وزارت علوم افزود: زمانی که آئین نامه ها و ساختار اداری تعیین شد، اقداماتی برای توجیه مسئولان و نشست های آموزشی برگزار می شود که منجر به توجیه مسئولان برای دانشگاه اسلامی در سطح دانشگاه ها شود.

ادامه روند ساخت یادمان شهدا در دانشگاهها

هاشمی در خصوص ایجاد یادمان های شهدا در دانشگاه ها گفت: ایجاد این یادمان ها را اقدامی بسیار خوب، مثبت فرهنگی و مهم در دانشگاه‌ها می دانیم و نشانه ای از رشد و تعالی انقلاب اسلامی ما است که در دانشگاه ها نیز مورد توجه قرار می گیرد و مسئولان دانشگاه‌ها نیز با توجه به امکاناتی که دارند این موضوع را پیگیری می کنند هر چند که از نظر امکانات و بودجه در محدودیت هستیم، اما این مسیر را همچنان با وجود مشکلات ادامه می دهیم.