حضور مقامات و کارشناسان 40 کشور در اجلاس جهان علیه خشونت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زهرانی رئیس اولین کنفرانس بین المللی جهان علیه خشونت و افراط گرایی در نشست خبری این کنفرانس که صبح امروز در دفتر مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد با اشاره به برگزاری کنفرانس در روزهای 18 و 19 آذرماه گفت: کنفرانس بین المللی جهان علیه خشونت و افراط گرایی روز 18 آذرماه با سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در محل اجلاس سران آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه وزرای امور خارجه 5 کشور پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه و نیکاراگوئه در این اجلاس حضور پیدا خواهند کرد، بیان کرد: سیاستمداران و مقاماتی از 40 کشور نیز در اجلاس دو روزه تهران حضور دارند.

زهرانی بیان کرد: در این کنفرانس روسای جمهور سابق و نخست وزیران سابق حضور خواهند داشت و از جمله افراد شاخص می توان به رئیس جمهور قبلی پاکستان، نخست وزیر سابق نروژ، نخست وزیر سابق فرانسه، ولیعهد سابق اردن و وزرای خارجه سابق برخی کشورها و همچنین وزرای کشورهای اسلامی در حوزه های دیگر اشاره کرد، همچنین برخی از معاونین وزرا نیز حضور دارند و مهمانانی از آسیا، اروپا و آمریکا در این اجلاس شرکت می کنند.

رئیس اولین کنفرانس بین الملی جهان علیه خشونت و افراط گرایی با اشاره به اینکه پنل ها از ظهر روز هجدهم و پس از مراسم افتتاحیه تا پایان روز نوزدهم و نیز مراسم اختتامیه در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار می شود، بیان کرد: پنل خشونت از منظر بین المللی اولین پنلی است که بعد از سخنرانی رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این اجلاس در ادامه کنفرانس بین المللی است که در قم از سوی مراجع عظام برگزار شد، اظهار داشت: ایده ما این است که این کنفرانس تبدیل به یک نهاد بین المللی شود که البته در این مورد در اجلاس دو روزه تصمیم گیری خواهد شد.

زهرانی با تاکید بر اینکه دفتر دائمی این اجلاس در تهران خواهد بود، گفت: هم اکنون یک کشور خاص برگزاری اجلاس در سال آینده را قبول کرده است.

وی گفت: نوع چیدمان بحث در این اجلاس مناظره است با این وجود 200 مقاله ارائه شده که حاصل آن دو جلد کتاب به زبان های فارسی و انگلیسی است که پیش از کنفرانس منتشر می شود.

زهرانی گفت: این کنفرانس بیانیه پایانی نخواهد داشت و سعی ما این است که یک دستورالعمل اجرایی داشته باشد که مستند به سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل و قطعنامه صادر شده است. خروجی این کنفرانس نیز به سازمان ملل ارجاع داده می شود و خواسته هایی را از کشورها و بازیگران غیر دولتی مطرح می کند و پیشنهادهای عملی از دل این کنفرانس خارج خواهد شد.