جواد رنگرز جدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین هفته از فصل جدید رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال شامگاه جمعه برگزار شد و تیم فوتبال هما با وجود تساوی بدون گل برابر پناه آفرین صدرنشین باقی ماند.

وی گفت: در دیدار‌های برگزار شده از هفته سوم، حساسترین مسابقه بین تیم‌های مدعی هما و پناه آفرین برگزار شد که در این مسابقه دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه بدون رد و بدل شدن گلی به کار خود پایان دادند و امتیازات را تقسیم کردند.

مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم افزود: تیم‌های سفیر گفتمان و استقلال یکی دیگر از بازی‌های حساس این هفته لیگ برار فوتبال استان قم را برگزار کردند که در این مسابقه نیز، توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و تساوی بدون گل، نتیجه نهایی این مسابقه بود.

رنگرز جدی بیان داشت: تیم‌های فوتبال اتحاد و ایرانجوان نیز در دیگر مسابقه هفته چهارم به دیدار هم رفتند که این بازی با تساوی یک بر یک خاتمه پیدا کرد تا هفته چهارم، هفته تساوی‌ها لقب گیرد.

وی عنوان کرد: در تنها مسابقه این هفته که به تساوی نینجامید، تیم فوتبال پیروزان ۲ بر یک عقاب پردیسان را شکست داد بدین ترتیب عقاب پردیسان به قعر جدول رده بندی لیگ بر‌تر سقوط کرده و خود را به عنوان گزینه اول سقوط به دسته اول معرفی کند.

مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم ابراز کرد: در جدول رده بندی لیگ بر‌تر، هما با ۱۰ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم‌های پناه آفرین با ۸ امتیاز و اتحاد با ۷ امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدول رده بندی قرار دارند.

وی عنوان کرد: تیم‌های فوتبال پیروزان، سفیر گفتمان، استقلال، ایرانجوان و عقاب پردیسان در رده‌های چهارم تا هشتم جدول رده بندی لیگ بر‌تر فوتبال قم ایستاده‌اند در حالی که اختلاف امتیاز این تیم‌ها بسیار کم است و احتمال جابجایی رتبه تیم‌ها در هفته‌های آینده وجود دارد.

رنگرز جدی تصریح کرد: مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های قم، بالا‌ترین سطح مسابقاتی فوتبال در قم محسوب می‌شود که در آن، ۸ تیم حاضر به صورت رفت و برگشت رقابت می‌کنند و ۲ تیم انتهای جدول به دسته پایین‌تر سقوط می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تیم قهرمان این مسابقات به نمایندگی از قم، در مسابقات لیگ فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان شرکت می‌کند چنان که فصل گذشته تیم فوتبال آبادگران قهرمان این مسابقات شد و به لیگ آزادگان صعود کرد.