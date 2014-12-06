بومی سازی تجهیزات راهبرد اصلی مناطق نفتخیز است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عالیپور صبح امروز شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان اظهار کرد: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سال های اخیر به صورت خاص و در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت عام به دنبال بومی سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت بوده و این امر تا به امروز با جدیت در این شرکت دنبال می شود.

وی افزود: برای رسیدن به اهداف بومی سازی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برنامه های منسجمی را در راستای حمایت از سازندگان داخلی در دستور کار خود قرار داده و تاکنون نتایج مثبتی نیز محقق شده است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: برنامه راهبردی ساخت داخل از نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار این شرکت قرار گرفت و با جدیت دنبال شد و به تدریج با ایجاد بستر و زمینه لازم در بخش خصوصی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و ایجاد ساختارهای منظم پژوهشی در درون صنعت توسعه و تکوین یافته است.

عالی پور با بیان این که این روند به گونه ای است که اجرای دقیق برنامه های ساخت داخل منجر به تولید انبوه قطعات و تجهیزات شده است، گفت: از جمله دستاوردهای ارزشمند بومی سازی می توان به طراحی و ساخت رشته های تکمیلی درون چاهی در کلاس ٥ و ١٠ هزار، قطعات سرد و گرم توربینهای گازی، انواع روتور و پره های داغ توربینها، شیرهای ایمنی درون چاهی، مواد شیمیایی، مته های حفاری و انواع لوله ها و تسهیلات سرچاهی اشاره داشت.

وی ادامه داد: تدوین برنامه بلندمدت برای بومی سازی دیگر تجهیزات استراتژیک مانند مجموعه کامل توربینها، کمپرسورها و پمپهای فرآیندی بخش دیگری از راهبرد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای تحقق خودکفایی است که با اجرای دقیق آن مهمترین قطعات و تجهیزات مورد استفاده در کمترین زمان ممکن توسط سازندگان داخلی تولید خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب افزود: این شرکت برای تکمیل فرآیند بومی سازی و حمایت از ساخت داخل اقدام به برگزاری نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت در استان خوزستان به عنوان زادگاه صنعت نفت کشور کرده است.

وی عنوان کرد: برپایی این نمایشگاه فرصتهای بیشتری برای ارائه توانمندیهای صنعتگران، سازندگان و تامین کنندگان کالای صنعت نفت و همچنین طرح نیازمندیهای شرکتهای نفتی و ایجاد تعامل میان آنان فراهم می آورد.



عالی پور گفت: استقبال مطلوب سازندگان و شرکتهای داخلی از نمایشگاه تخصصی صنعت نفت در سالهای اخیر نشان از اعتماد و اقبال آنان به ساخت داخل و نوید بخش آینده ای روشن برای صنعت نفت است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بیان کرد: این شرکت به عنوان بزرگترین تولید کننده و مهمترین بخش بالادستی صنعت نفت کشور، یکی از سازمانهای دانش محور تابع شرکت ملی نفت ایران است که متناسب با برنامه های بلند مدت خود هم اکنون حدود ٨٠٠ پروژه و زیر پروژه را در دست اجرا دارد.

وی افزود: تکمیل و راه اندازی بهنگام این حجم پروژه، علاوه بر تعمیرات و نگهداری تاسیسات متنوع نفت و گاز، نیازمند تامین به موقع کالا و تجهیزات استاندارد و کیفی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه صنعت نفت خوزستان از امروز تا روز سه شنبه ١٨ آذرماه به مدت چهار روز پذیرای بازدید متخصصان، کارشناسان و علاقمندان خواهد بود. از میان شرکت کنندگان در این نمایشگاه ٨٧ شرکت‌کننده از صنایع استان خوزستان هستند که حدود ٤١ درصد شرکت‌کنندگان را شامل می‌شود و ٢٥ شرکت از این تعداد، عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفت خوزستان هستند.