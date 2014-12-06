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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۲

علی پور:

بومی سازی تجهیزات راهبرد اصلی مناطق نفتخیز است

بومی سازی تجهیزات راهبرد اصلی مناطق نفتخیز است

اهواز - مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: بومی سازی تجهیزات و کالاهای مورد نیاز تولید نفت یکی از برنامه های راهبردی مناطق نفتخیز است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عالیپور صبح امروز شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان اظهار کرد: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سال های اخیر به صورت خاص و در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت عام به دنبال بومی سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت بوده و این امر تا به امروز با جدیت در این شرکت دنبال می شود.

وی افزود: برای رسیدن به اهداف بومی سازی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برنامه های منسجمی را در راستای حمایت از سازندگان داخلی در دستور کار خود قرار داده و تاکنون نتایج مثبتی نیز محقق شده است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: برنامه راهبردی ساخت داخل از نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار این شرکت قرار گرفت و با جدیت دنبال شد و به تدریج با ایجاد بستر و زمینه لازم در بخش خصوصی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و ایجاد ساختارهای منظم پژوهشی در درون صنعت  توسعه و تکوین یافته است.

عالی پور با بیان این که این روند به گونه ای است که اجرای دقیق برنامه های ساخت داخل  منجر به تولید انبوه قطعات و تجهیزات شده است، گفت: از جمله دستاوردهای ارزشمند بومی سازی می توان به طراحی و ساخت رشته های تکمیلی درون چاهی در کلاس ٥ و ١٠ هزار، قطعات سرد و گرم توربینهای گازی، انواع روتور و پره های داغ توربینها، شیرهای ایمنی درون چاهی، مواد شیمیایی، مته های حفاری و انواع لوله ها و تسهیلات سرچاهی اشاره داشت.

وی ادامه داد: تدوین برنامه بلندمدت برای بومی سازی دیگر تجهیزات استراتژیک مانند مجموعه کامل توربینها، کمپرسورها و پمپهای فرآیندی بخش دیگری از راهبرد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای تحقق خودکفایی است که با اجرای دقیق آن مهمترین قطعات و تجهیزات مورد استفاده در کمترین زمان ممکن توسط سازندگان داخلی تولید خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب افزود: این شرکت برای تکمیل فرآیند بومی سازی و حمایت از ساخت داخل اقدام به برگزاری نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت در استان خوزستان به عنوان زادگاه صنعت نفت کشور کرده است.

وی عنوان کرد: برپایی این نمایشگاه فرصتهای بیشتری برای ارائه توانمندیهای صنعتگران، سازندگان و تامین کنندگان کالای صنعت نفت و همچنین طرح نیازمندیهای شرکتهای نفتی و ایجاد تعامل میان آنان فراهم می آورد.
 
عالی پور گفت: استقبال مطلوب سازندگان و شرکتهای داخلی از نمایشگاه تخصصی صنعت نفت در سالهای اخیر نشان از اعتماد و اقبال آنان به ساخت داخل و نوید بخش آینده ای روشن برای صنعت نفت است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بیان کرد: این شرکت به عنوان بزرگترین تولید کننده و مهمترین بخش بالادستی صنعت نفت کشور، یکی از سازمانهای دانش محور تابع شرکت ملی نفت ایران است که متناسب با برنامه های بلند مدت خود هم اکنون حدود ٨٠٠ پروژه و زیر پروژه را در دست اجرا دارد.

وی افزود: تکمیل و راه اندازی بهنگام این حجم پروژه، علاوه بر تعمیرات و نگهداری تاسیسات متنوع نفت و گاز، نیازمند تامین به موقع کالا و تجهیزات استاندارد و کیفی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه صنعت نفت خوزستان از امروز تا روز سه شنبه ١٨ آذرماه به مدت چهار روز پذیرای بازدید متخصصان، کارشناسان و علاقمندان خواهد بود. از میان شرکت کنندگان در این نمایشگاه  ٨٧ شرکت‌کننده از صنایع استان خوزستان هستند که حدود ٤١ درصد شرکت‌کنندگان را شامل می‌شود و ٢٥ شرکت از این تعداد، عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفت خوزستان هستند.

 

کد مطلب 2436791

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