ایران هفتمین کشور پر مصرف لوازم آرایشی

خبرگزاری «فارس» نوشت: رسول دیناروند درباره مصرف لوازم آرایش در ایران گفت: در مورد بازار لوازم آرایشی می توانم اعلام کنم که ما بدترین وضع را از نظر قاچاق، در فرآورده های آرایشی داریم و متأسفانه در مورد اقلامی که به فرآورده های آرایشی و بهداشتی معروف هستند، بیشتر بازار در اختیار قاچاق است.

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش فارس که میزان قاچاق لوازم آرایشی به کشور چقدر است، گفت: نمی توانم آمار بدهم اما می توانم بگویم که سهم بازار قاچاق در مورد این اقلام از همه اقلام دیگر بیشتر است و شاید اگر بگویم بازار واقعی و رسمی این کالاها نسبت به قاچاق، کدام وزنش بیشتر است، شاید بتوان گفت قاچاق از واردات رسمی لوازم آرایشی بیشتر است.

وی ادامه داد: در واقع واردات رسمی لوازم آرایشی سهمش بسیار کمتر از قاچاق است.

دیناروند افزود: راه حل جلوگیری از قاچاق لوازم آرایشی این است که تولیدات با کیفیت در کشور راه بیفتد و برندهای معروف دنیا را بتوانیم به صورت ساماندهی شده وارد کنیم تا نیازمند اینکه به صورت قاچاق بیایند نباشد یا حتی زمینه اینکه این برندها در داخل کشور تولید شوند با توجه به اینکه متأسفانه بازار بزرگی در ایران دارند باید فراهم شود.

رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس در مورد جایگاه ایران از نظر مصرف لوازم آرایشی گفت: ما از نظر جمعیت کشور هفدهم جهان هستیم ولی از نظر مصرف لوازم آرایشی کشور هفتم دنیا هستیم و با اینکه هفدهمین کشور پر جمعیت دنیا هستیم از نظر مصرف دارو جزو 50 کشور پر مصرف دنیا هم نیستیم.

وی ادامه داد: این آمارها نشان می‌دهد که متأسفانه مصرف لوازم آرایشی در کشور ما بالاست که البته بخش بزرگی از این بازار نیز در اختیار قاچاق است. بازار رسمی واردات لوازم آرایشی حدود یک میلیارد دلار در سال است.

دیناروند گفت: بازار لوازم آرایشی رشد سالانه خود را هم دارد البته باید به این نکته توجه کنیم که از نظر تعداد اقلام آرایشی کشور هفتم هستیم چون بیشتر لوازم آرایشی مصرفی در کشور ما جزو لوازم آرایشی گرانقیمت نیستند و بیشتر بازار در اختیار اقلام ارزان قیمت چینی است.