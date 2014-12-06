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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۱

اسلامی:

تشدید نظارت بر انتقال دام ها در راور/ قاچاق دام تهدید علیه سلامت جامعه

تشدید نظارت بر انتقال دام ها در راور/ قاچاق دام تهدید علیه سلامت جامعه

راور - سرپرست شبکه دامپرشکی راور با اشاره به آثار سوء قاچاق دام بر سلامت جامعه گفت: نظارت بر انتقال دام در راور افزایش می یابد.

علیرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قاچاق دام در کوتاه مدت برای افراد سودجو منفعت دارد اما در دراز مدت اثرات بسیار نامطلوبی بر وضعیت سلامت دام و در نتیجه بر سلامت افراد جامعه می گذارد.

وی ادامه داد: انتقال دام های غیربومی به مناطق دیگر باعث شیوع بیماری های دامی می شود که برخی از آنها بین انسان و دام مشترک بوده و می تواند خسارت فراوانی به همراه داشته باشد.

این مسئول از تشدید نظارت بر انتقال دام در شهرستان راور خبر داد و افزود: راور در مسیر عبور و مرور دام از استان خراسان جنوبی به مرکز استان کرمان بوده و احتمال قاچاق دام در این مسیر وجود دارد.

اسلامی تاکید کرد: انتقال دام تنها با داشتن مجوز حمل از سوی سازمان دامپزشکی امکان پذیر است؛ در غیر این صورت دام ها توقیف خواهند شد.

 وی به نقش دامپزشکی در تامین سلات جامعه اشاره و تصریح کرد: اجرای طرح های مایه کوبی دام ها می تواند از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری کند.

این مسئول از مایه کوبی 49 هزار راس دام سبک علیه بیماری تب برفکی در این شهرستان خبر داد و اذعان داشت: بروز ناگهانی تب بالا، ایجاد زخم های متعدد در دهان و سم ها و گاهی پستان ها، عفونت ریوی و مرگ و میر از جمله علائم این بیماری است.

 

 

کد مطلب 2436797

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