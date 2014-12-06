جاده های گیلان کنترل هوشمند شوند

سرهنگ مهیار رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرایط استان گیلان ویژه است بنابراین توزیع نیروی انسانی در بحث کنترلی هم باید بصورت ویژه باشد.
وی همچنین اظهارداشت: در شرایط فعلی تنها حضور پلیس در جاده های استان گیلان جوابگو نیست بلکه باید به سمت کنترل هوشمند تغییر جهت داد.
رئیس پلیس راه گفت: متاسفانه گیلان از جمله استان های کشور است که در بحث کنترل هوشمند اقدام خاصی انجام نشده است.
وی افزود: لازمه هوشمندسازی جادههای گیلان عزم تمامی مسئولان استان است چرا شبکه راههای این خطه از شمال کشور بسیار گسترده است.
رستگار در ادامه با بیان اینکه روند تصادفات جاده ای در استان گیلان سیر نزولی دارد، اذعان داشت: پارسال گیلان در بحث کاهش تلفات جاده ای رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داد.
وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون روند تصادفات در استان گیلان چهاردرصد کاهش را نشان می دهد.
رئیس پلیس راه گیلان با یادآوری اینکه در 80 درصد تصادفات جاده ای عامل انسانی دخیل است، افزود: بنابراین وضعیت جادهها هم باید به گونه ای باشد که اگر راننده ای دچار اشتباه شد تاوان بسیار سنگینی متحمل نشود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بهسازی معابر نقش مهمی در کاهش تلفات سوانح رانندگی دارد، افزود: خوشبختانه در بحث ایمنی جادههای استان طی سالیان احیر اقدامات خوبی صورت گرفته است.
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