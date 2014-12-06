فراخوان دومین دوسالانه عکس غار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوسالانه «عکس غار» حرکتی مستقل با رویکردی فرهنگی ورزشی، با نیت معرفی وحفاظت از غارهای ارزشمند کشورمان ایران است .

اینک در آستانه دو سالگی این رویداد هنری و با توجه به تجربیات گذشته فراخوان دوسالانه عکس غار اعلام شده است تا مجالی باشد برای نمایش آثار عکاسانی که دوربین خود را به هزارتوی پر رمز و راز و ساکت و سرد غارها میبرند.

همچنین این جشنواره به دنبال ایجاد فضایی است تا عکاسان حرفه ای طبیعت نیز با غارنوردان عکاس همراه شوند تا به کمک ابزارهای حرفه‌ای و امکانات نورپردازی، تصاویر زیبایی را از دل زمین به تصویر کشند.

با توجه به اهداف برگزار کننده در معرفی غارها، مسایلی همچون زیبایی، شگفتی‌های غارها، موقعیت جغرافیایی، دهانه‌ها و مدخل‌های ورودی، فضاهای داخلی (تالارها و، دالان‌ها و...) حیات و زندگی در غارها، گستره زمین شناسی، فضاهای باستانی و هر آنچه در این پدیده خلقت به چشم میرسد را می توان به تصویر کشید.

از طرفی با توجه به برگزاری روز غار پاک، برگزار کننده توجه خاصی به موضوع حفاظت، پاکسازی و تخریب‌ها و آسیب‌های ناشی از برخورد ناآگاهانه و نیز مسایل مرتبط با آن را دارد.

از این رو عکاسان میتوانند بر اساس خلاقیت و نگاه هنرمندانه خویش این موضوعات را به تصویر کشند.

دوسالانه عکس با هدف ایجاد فضایی متفاوت به جهت فراهم کردن شناخت و آگاهی بیشتر برای کلیه علاقمندان به دنیای ناشناخته غارها از کلیه عکاسان، غارنوردان و علاقمندان به طبیعت جهت شرکت کردن در این جشنواره دعوت به عمل می آورد.

این جشنواره در دو بخش اصلی و جانبی برگزار خواهد شد.

بخش اول: موضوع آثار ارسالی به بخش اول، معرفی دنیای پر رمز و راز غارها است.

برگزار کننده چشم به روایت شما عکاسان از غار و پدیده های زیبای طبیعت را دارد. که شامل:

- فضاهای داخلی غارها، از جمله غارنهشته ها، تالارها، راهروها و...

- موقعیت مکانی غارها از بیرون، دهانه ها، مدخل ها و ...

- غارنوردی فنی (حضورغارنورد درروی طناب، روی ابزار غارنوردی و درحین کارهای سخت که ارائه کننده تلاش تخصصی غارنوردان می باشد.)

- محیط زیست و حیات در غارها (رویشها و گیاهان داخل غار، زباله ها، قارچها و حیوانات غارزی و اکوسیستم غارها)

- باستان شناسی غارها (تصاویری از آثاربجامانده ازتاریخی، فسیلها و سنگ نگاره ها و...)

- مسایل زیست محیطی شامل: زیرساخت های غلط، تخریبها، آلودگی ها، تغییرات به جا مانده غیر قابل بازگشت به طبیعت

بخش جنبی: موضوع بخش ویژه دومین دوسالانه عکس غار نگرشی به تاریخ هفتاد ساله غارنوردی درکشور خواهد بود.

برگزارکننده درنظر دارد عکس‌های سیاه و سفید قدیمی غارنوردی کشور که از ارزش تاریخی برخوردارهستند را نیز به معرض دید عموم قرار دهد.

لذا عکس‌های با کیفیت قدیمی که گویای غارنوردی های چند دهه پیش باشند یا عکس‌هایی از پیش کسوتان این رشته درغارها، محافل و مجالس تهیه شده است، قابل ارائه خواهد بود.

مقررات جشنواره

شرکت در این جشنواره برای همه علاقمندان به عکاسی(آماتور و حرفه‌ای) آزاد است.

هر عکاس می تواند حداکثر به تعداد ۱۰ عکس به صورت مجموعه و یا تک عکس در بخش اول و ۱۰ تک عکس در بخش جنبی به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.

توجه : جهت ارسال مجموعه باید تعداد و نحوه چیدمان مشخص شود.

برای ارسال آثار باید در سایت جشنواره ثبت نام کنید و طبق دستورالعمل درج شده در سایت عمل کنید.

- آثار باید با فرمت JPG و با سایز اصلی (حداقل دو مگابایت و حداکثر ۲۰ مگابایت) بر روی سایت جشنواره بارگذاری شوند.

www.speleophoto.ir- - تنها راه ارسال آثار به جشنواره وبسایت رسمی جشنواره به آدرس زیر می باشد.

تمام عکس‌ها باید دارای عنوان و ذکر محل عکاسی باشند.

- شرکت‌کننده در جشنواره به عنوان عکاس و مالک اثر شناخته می‌شود و مسئولیت هرگونه دعوی در باب مالکیت اثر از عهده جشنواره خارج است.

- برگزار‌کننده حق استفاده از عکس‌های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور یا انتشارات مربوط به جشنواره، با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می‌دارد.

- ارسال عکس‌ها به دبیرخانه، به منزله قبول کلیه مقررات جشنواره است.

- تصمیم‌گیری درباره مسایل پیش‌بینی نشده به عهده ستاد برگزاری جشنواره است.

جوایز

- جایزه به صورت مساوی در هر بخش به سه عکاس برگزیده به صورت مساوی و غیر رقابتی اهدا می شود

در بخش اصلی به سه عکاس برگزیده، نشان جشنواره، لوح تقدیر و ده میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

در بخش ویژه به یک عکاس برگزیده، نشان جشنواره، لوح تقدیر و پنج میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

هیات داوران

Philippe CROCHETمحمد ابراهیم صافی، نامورعباسیان، ناصر میزبانی، بهزاد ترکی زاده، فیلیپ کروچت (از کشور فرانسه)

امتیازات شرکت‌کنندگان

- آثار برگزیده در صورت امکان دریک مجموعه چاپ و منتشر خواهد شد.

- به تمام هنرمندانی که آثارشان برای نمایشگاه برگزیده می‌شود گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

- برگزارکننده، آثار راه‌ یافته به نمایشگاه را در معرض فروش خواهد گذاشت و درآمد حاصل از فروش آثار را پس از کسر هزینه‌های گالری، به طور توافقی بین هنرمند صاحب اثرو برگزارکننده تقسیم خواهد کرد.

برگزار کننده: انجمن غار و غارشناسی ایرانیان

این جشنواره با حمایت و همراهی سازمان حفاظت محیط زیست کشور - سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری - انجمن عکاسان میراث فرهنگی - کلوپ عکس ایران برگزار می گردد

گاه شمار جشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۵ دیماه ۹۳

انتخاب و داوری آثار: ۲۵ دیماه ۹۳

برگزاری نمایشگاه: نیمه اول بهمن ماه ۹۳

مکان برگزاری نمایشگاه: گالری های تخصصی

www.speleophoto.ir آدرس سایت جشنواره :

تماس با دبیرخانه: - ۰۹۳۳۹۸۶۲۹۰۳ -۰۲۱۵۵۴۱۴۶۷۴