ساخت مدرسه در بوشهر از سوی ستاد اجرایی فرمان امام

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبح شنبه در نشست با روئسای آموزش و پرورش شهرستان‌های استان بوشهر اظهار داشت: مسئولیت تعلیم و تربیت یک مسئولیت سنگین و سختی است و همه ما دغدغه داریم که چگونه بتوانیم به خوبی انجام وظیفه کنیم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین موضوعات در آفرینش را موضوع تربیت و هدایت عنوان کرد و بیان داشت: مهمترین زمان هدایت، زمانی است که دانش آموزان در اختیار ما هستند.

وی با بیان اینکه در صورت مشاهده ضعف و آسیب باید تلاش خود را بیشتر کرد، اضافه کرد: به معنای دیگر اگر می‌بینیم که دشمن در صحنه است تلاش خود را مضاعف کنیم؛ ما در آموزش و پرورش دچار مشکلات جدی هستیم و در این اوضاع و احوال بسیار دشوار است که این ماموریت را در تراز نظام جمهوری اسلامی انجام دهیم.

عضو مجمع نمایندگان استان مهمترین وظیفه وزیر و مدیر کل و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان را جلب رضایت دانش آموزان دانست، و ابراز داشت: رضایت دانش آموزان باعث می شود که آنان بتوانند با انگیزه درس بخوانند و در نهایت این کار باعث محقق شدن اهداف آموزش و پرورش خواهد شد.

جمیری افزود: در طول مدت با افت و خیزهای متعددی در تامین معیشت فرهنگیان و نیز در حوزه منابع انسانی مواجه بودیم و این طبیعی است؛ نباید آموزش و پرورش را همچون دستگاه های دیگر دید چراکه هر کسی نمی تواند آن را مدیریت کند.

رفع مشکلات آب، برق، وسایل گرمایشی و سرانه آموزش و پرورش

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش و پرورش متعلق به این نظام، دین و این مملکت است.

وی ابراز داشت: مدیرکل و رؤسای آموزش و پرورش باید با کارشناس هایی که در اختیار دارند برای مسائل و مشکلات خود، عدد و رقم و اطلاعات دقیق داشته و موضوعات را از آن طریق دنبال کنند.

این نماینده مجلس در ادامه آمادگی خود را برای دفاع از حق و حقوق معلمان و فرهنگیان اعلام کرد، و اظهار داشت: باید کسانی که با مسائل و مشکلات آشنایی این سازمان اطلاع کامل دارند، ارتباط خود را با ما بیشتر کنند تا بتوانیم با کمک یکدیگر در راستای حل مشکلات آموزش و پرورش قدمی رو به جلو برداریم.

جمیری با تاکید بر اینکه موارد مطرح شده را دنبال خواهم کرد، افزود: مشکلات آموزش و پرورش از جمله آب، برق، وسایل گرمایشی و وضعیت سرانه را در ملاقات با رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش مطرح کرده و وی نیز قول پیگیری و برطرف کردن آنان را داد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی همچنین از وعده ساخت چند مدرسه برای بوشهر از سوی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) خبر داد.

وی در ادامه به نشست خود با وزیر نفت پیگیری برای توسعه و تجهیز هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه ای اشاره کرد، و اظهار داشت: در این دیدار به وزیر نفت عنوان کردم که با توجه به موقعیت استان بوشهر و پتانسیل های موجود در آن، مراکز فنی و حرفه ای می توانند نقش بسزایی در تربیت نیروهای ماهر و معرفی آن به جامعه داشته باشند.