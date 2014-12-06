پژوهشکده سیستم، اطلاعات و کنترل راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پژوهشکده سیستم، اطلاعات و کنترل دانشگاه امیرکبیر گفت: این پژوهشکده تلاش دارد تا از طریق همکاری بخش های دانشگاهی و صنعتی، به مرجع اصلی تولید فکر، ایده پردازی و ارائه فرآورده در حوزه کنترل، توسعه سامانه های اطلاعات و ارتباطات تبدیل شود و در مجموع به عنوان حلقه واسط میان فضای مجازی و حوزه کاربردهای این فضا ایفای نقش کند.



مسعود شفیعی افزود: پژوهشکده سیستم، اطلاعات و کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف ارائه راهکارهای دانش بنیان در خصوص تامین ضروریات فن شناسانه، ایجاد هم افزایی و هم گرایی میان موضوعات تخصصی مختلف در زمینه مرتبط با سیستم، اطلاعات و کنترل، نقش آفرینی به عنوان حلقه ارتباط و اتصال بین پژوهشکده های مرتبط راه اندازی شده است.



وی بسترسازی در جهت توسعه ارتباط موثر دانشگاه و صنعت و رفع موانع توسعه صنعتی کشور براساس توانمندی های علمی موجود، توسعه منابع انسانی متخصص پژوهشگر در رابطه با اولویت های تحقیقاتی پژوهشکده، توسعه ارتباطات بین المللی در زمینه فعالیت های پژوهشکده و تولید و نشر دانش با هدف ارتقای بنیه علمی - تخصصی کشور را از دیگر اهداف ایجاد این مرکز پژوهشی عنوان کرد.

رییس انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق با اشاره به اهمیت جایگاه حوزه های میان رشته ای افزود: این پژوهشکده بستری را فراهم می کند تا متخصصان حوزه های مختلف با یکدیگر همکاری داشته باشند.



وی تصریح کرد: دانشجویان پس از دفاع پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری خود، مکانی برای ادامه فعالیت های پژوهشی در دانشگاه ندارند بنابراین پژوهشکده ها بهترین بستر برای استفاده از پتانسیل علمی و تحقیقاتی دانشجویان محسوب می شوند و بستر مناسب برای ارتباط دانشگاه و صنعت فراهم می سازند.



شفیعی یادآور شد: برای ارتباط بیشتر پژوهشکده سیستم، اطلاعات و کنترل و بخش های صنعتی، تفاهم نامه هایی با جهاد دانشگاهی، حوزه مخابرات، زیرمجموعه های ict و حوزه پتروشیمی منعقد شده است و بنا داریم با نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی طرح های مشترک در حوزه فعالیت پژوهشکده داشته باشیم.



وی افزود: اجرای پروژه های تحقیقاتی تقاضا محور در سیستم ها و کنترل، برگزاری دوره های پسادکتری، تبیین اولویت های تحقیقاتی با هدف کمک به تربیت دانشجویان پژوهش محور، تعریف و اجرای فرصت های مطالعاتی داخل، تهیه و توزیع گزارش های تحلیل و فناورانه، همکاری و برگزاری همایش ها و نشست های تقاضا محور در راستای اهداف و پژوهشکده و انجام فعالیت های بین المللی و همکاری با سازمان های معتبر جهانی نظیر IUT، APT، UPU، IEEE) از برنامه های اصلی این پژوهشکده است.



شفیعی با بیان اینکه پژوهشکده سیستم، اطلاعات و کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر فرهنگ سازی و هم گرایی میان دانش و فناوری را جزو رسالت های اصلی خود می داند، آمادگی این مرکز پژوهشی را برای طراحی و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی – ترویجی تقاضا محور براساس نیاز مشتریان اعلام کرد.