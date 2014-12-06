کشته شدن 9 نفر در حملات هوایی آمریکا در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا نقاطی را در استان شبوه در جنوب یمن بمباران کردند که به ادعای آنها مواضع القاعده است.

بر اثر این حملات 9 نفر از عناصر القاعده به هلاکت رسیدند.