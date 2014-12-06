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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸

کشته شدن 9 نفر در حملات هوایی آمریکا در یمن

کشته شدن 9 نفر در حملات هوایی آمریکا در یمن

حملات هوایی آمریکا در یمن هلاکت 9 کشته به جا گذاشته است که به ادعای آمریکایی ها، عضو القاعده هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا نقاطی را در استان شبوه در جنوب یمن بمباران کردند که به ادعای آنها مواضع القاعده است.

بر اثر این حملات 9 نفر از عناصر القاعده به هلاکت رسیدند.

کد مطلب 2436809

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