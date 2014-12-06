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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۹

المیادین خبر داد:

12 کشته و زخمی در انفجار تروریستی منطقه المحمودیه بغداد

12 کشته و زخمی در انفجار تروریستی منطقه المحمودیه بغداد

منابع امنیتی در عراق از وقوع یک انفجار تروریستی در منطقه المحمودیه در جنوب پایتخت عراق خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، صبح امروز یک انفجار تروریستی منطقه المحمودیه در جنوب بغداد را لرزاند.

بنابراین گزارش، در این انفجار تاکنون 3 نفر شهید و 9 نفر دیگر زخمی شده اند.

خبر تکمیلی در این باره منتشر نشده است.

کد مطلب 2436810

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