به گزارش خبرگزاری مهر، حسين اكبری طی حکمی از سوی علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور به عنوان مدیرکل کتابخانههای عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانههای عمومی استان خراسان رضوی منصوب شد.
اكبري پيش از سابقه فعاليت به عنوان قائم مقام مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنين معاون ميراث فرهنگی استان خراسان رضوي را در كارنامه كاري خود داشته است.
مراسم توديع اميرالله شمقدری مديركل سابق و توديع حسين اكبری مديركل جديد كتابخانههای عمومی استان خراسان رضوی نيز صبح امروز شنبه ۱۵ آذر با حضور حجت الاسلام و المسلمين سيد محمدرضا واحدی معاون امور استانها، مجلس و مشارکتهای نهاد و رمضانعلی محسنی مديركل امور استان ها و انجمنهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار شد.
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