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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۷

با حکم علیرضا مختارپور/

مديركل كتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی منصوب شد

مديركل كتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی منصوب شد

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در حکمی حسين اكبری را به عنوان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسين اكبری طی حکمی از سوی علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی منصوب شد.

اكبري پيش از سابقه فعاليت به عنوان قائم مقام مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنين معاون ميراث فرهنگی استان خراسان رضوي را در كارنامه كاري خود داشته است.

مراسم توديع اميرالله شمقدری مديركل سابق و توديع حسين اكبری مديركل جديد كتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی نيز صبح امروز شنبه ۱۵ آذر با حضور حجت الاسلام و المسلمين سيد محمدرضا واحدی معاون امور استان‌ها، مجلس و مشارکت‌های نهاد و رمضانعلی محسنی مديركل امور استان ها و انجمن‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد.

کد مطلب 2436811

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