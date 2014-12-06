احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اسامی فرنگی کاران حاضر در رقابت‌های بین المللی کشتی، جام تختی مشخص شد و بر این اساس سه نماینده از قم نیز در این رقابت‌ها، اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه سال‌جاری در کرمانشاه به روی تشک می‌روند.

وی افزود: این اسامی بر مبنای نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور، کشتی گیران اعزامی به رقابت‌های جهانی و کشتی گیرانی که توسط شورای فنی انتخاب شده‌اند.

دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: هادی علیزاده پورنیا فرنگی کار دسته ۷۵ کیلوگرم تیم ملی کشورمان که سابقه حضور در بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی را دارد به همراه ۴ کشتی گیر دیگر شامل وحید بابایی جعفری از تهران، محمد کریمی از البرز، فواد کریمی ازکردستان، سعید غلامی از تهران و پیام بویری از خوزستان در این مسابقات شرکت می‌کند.

رضایی بیان داشت: در دسته ۸۰ کیلوگرم، علی زینتی رفاه فرنگی کار تیم صبای قم که در مسابقات لیگ جهانی کشتی نیز حضور داشت در کنار مسعود مرادی از خوزستان، یوسف اخباری از تهران و مسیح اسلامی از مازندران در جام بین المللی تختی حضور پیدا می‌کند.

وی عنوان کرد: عباس نوری فرنگی کار دسته سنگین وزن تیم صبای قم نیز در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، سومین و آخرین نماینده کشتی قم در این مسابقات بین المللی است در حالی که پوریا میرمعصوم‌زاده از تهران، آرمان نظری از لرستان، بابک رزم پوش و بشیر باباجان‌زاده از مازندران دیگر حاضران در مسابقات در این دسته هستند.

دبیر هیئت کشتی استان قم با اشاره به دعوت ۲ کشتی گیر قمی به تیم ملی جوانان تصریح کرد: محمد علی حیدری و ابوالفضل آقاپور در وزن ۸۵ کیلوگرم دو کشتی گیر جوان و آینده دار استان قم هستند که در این اردو همراه با دیگر نفرات دعوت شده به تمرین خواهند پرداخت.

رضایی خاطرنشان کرد: اولین کارگاه فنی مشترک تیم‌های ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و جوانان روزهای ۲۳ تا ۲۷ آذرماه در ماهشهر برگزار می‌شود و از استان قم نیز دو کشتی گیر جوان و موفق در این کارگاه حضور دارند.