خادم اسیر اطلاعات غلط شده است/ هدفشان خلاص شدن از شر ماست!

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد صحبت هایی که در برنامه تلویزیونی بین او و امیررضا خادم مطرح شد و جنجال هایی را موجب شد گفت: جنجالی در کار نبود و مباحث اینگونه پیش رفت. برخی از اتهام‌ها باید پاسخ گفته می شد. بسیاری از حرفهایم گفته نشد. یک پوشه آبی بزرگ جلوی رویم گذاشته بودم. بسیاری از حرفها مثل بالا بودن قیمت بازیکنان در دوره من و حالا یا پول ریختن به حساب خزانه که خودشان هم نریخته اند یا بحث به مزایده نگذاشتن استقلال و با 10 میلیارد کمتر ارائه کردن آن یا اینکه استقلال و پرسپولیس نفس وجودیشان شاد کردن مردم و قهرمانی است و بار فوتبال ملی را به دوش می کشند. اما امروز فقط مباحث مالی این دو باشگاه پیگیری می شود و نه جایگاهشان در جدول.

فتح االله زاده در مورد اینکه تیم خود شما هم سال آخر پنجم شد گفت: بله من سال آخر پنجم شدم اما اولا تا روز آخر مدعی قهرمانی بودیم. ضمن اینکه در چهار جام شرکت کرده بودیم (دو جام آسیایی 2013 و 2014،لیگ برتر و جام حذفی ). با این وجود مدعی بودیم. اما الان برخی تیمها با شرکت در دو جام مدعی اند که فرسوده شده اند.

وی در ادامه توضیحاتش خاطرنشان کرد: یک ماه قبل از آن به چهار تیم برتر آسیا رسیدیم که از قهرمانی در داخل کشور مهم تر بود و در ضمن سال قبل قهرمان لیگ شدیم و پیش از آن هم قهرمان جام حذفی شدیم ثالثا بحث من خودم نیست. در مورد هر دو تیم و هدف گذاری هایشان حرف می زنم که امروز انگار هدف قهرمانی نیست بلکه فقط از شرشان خلاص شدن است.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال ادامه داد: از مدیرانی مثل من که در 9 سال مدیریت 7 جام داخلی دارد و سه عنوان آسیایی (یک نایب قهرمانی و یک مقام سوی و یک بار حضور در میان چهار تیم که به ترتیب با ناصر حجازی خدابیامرز و منصور پورحیدری و امیر قلعه نویی به دست آمد) و آقای عابدینی که ایشان هم مدالهای رنگارنگی دارند باید مشورت بگیرند نه اینکه مقابل ما قرار بگیرند. نه اینکه به مبدع های ترانسفریسم و اسپانسریسم و .. اتهام بزنند آنهم اتهام‌هایی که پایه و اساس ندارند.

فتح الله زاده در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند بحث بین شما و خادم شخصی شده بود گفت: ببینید یک تفاوت اساسی بین من و آقای عابدینی وجود داشت و آن این بود که عابدینی به دلیل اینکه پارسال در پرسپولیس نبوده فقط منتقد بود و اگر هم اتهامهایی به ایشان زده شد کم بودند و متعلق به چند سال قبل اما چون تیم را از من گرفته بودند و تا پارسال هم مدیر استقلال بودم مدام به من اتهام می زنند که این موضوع بحث را دو نفره می کرد.

وی افزود: ببینید من و آقای رویانیان زندگی شخصی خودمان را هم برای استقلال و پرسپولیس دادیم تا هوادار سرش را بالا بگیرد. آنهم بدون کمک یا حتی اجرای قرار فی مابین ما و وزارتخانه. حالا به جای تقدیر و تشکر و احترام این رفتار را می کنند که شایسته نیست ما با نداری ها تیم را هر سال قهرمان می کردیم یا در آسیا مقام می آوردیم. دیکته نانوشته که غلط ندارد، الان منصوبین آقای خادم که محترم هستند و زحمت می کشند هم دچار همان مشکلات شده اند. مثلا اینکه پولی را که در فصل نقل و انتقالات احتیاج دارند نمی توانند به حساب خزانه بریزند.

علی فتح الله زاده خاطرنشان کرد: ضمن اینکه توضیح دادم به دلیل اینکه حساب باشگاه از قبل شناسایی شده بود طلبکاران آن حسابها را توقیف می کردند و پول را برداشت می کردند کما اینکه امسال هم یک بار برای دوستانمان در باشگاه استقلال این اتفاق رخ داد. اگر چه در زمان ما اصلا پولی در کار نبود که به حساب بریزیم و باید با هزار بیچارگی درآمد زایی می کردیم آنهم در چند قسط تا آخر فصل جالبه به اینجا که می رسد می گویند این دو باشگاه سود ده است و پولش باید به حساب خزانه ریخته شود اما الان آن را زیان ده معرفی می کنند!

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: ما با مشکلات بسیار زیاد و در حالی که وزارتخانه قرار فی مابین دو باشگاه با خودش را که هزینه ها را پنجاه پنجاه می کرد اجرا نکرد قهرمان می شدیم من که در حال استراحت هستم و به عنوان یک هوادار استقلال را تعقیب می کنم اما از من تشکر هم نمی کنند لااقل اتهام نزنند سهام ممهور شده به نام استقلال را می بینند و می گویند به نام شخص خودت آن را گرفته ای!

مدیر سابق استقلال در پاسخ به اینکه به همین دلایل هر سه نفر عصبانی شدید، گفت: عصبانی که نه احترام آقای خادم واجب بود اما من احساس کردم هم در آن برنامه 90 که دهها سند رو کردم و هم در برنامه جمعه شب گذشته آقای خادم اسنادی را که همه می بینند نمی پذیرد احساس کردم نتیجه آنهمه زحمت من با مغلطه دارد از بین می رود. فکر می کنم بسیاری از حرفهایی که گفتم کاملا واضح بود. آقای خادم خودش هم پذیرفت که اول فصل نامه زده به سازمان لیگ که استقلال 15 میلیارد بیشتر حق ندارد خرج کند اما اسپانسر استقلال همین دو روز پیش اعلام کرده تا الان 14 میلیارد برای استقلال هزینه کرده است شما بگویید روزه هم بگیرند،پول هتل و هواپیما و آب و غذا و آب و برق و گاز و اینترنت و حقوق کارمندان باشگاه را هم ندهند باز هم می توانند تا پایان فصل تنها یک میلیارد خرج کنند و برای قهرمانی بجنگند؟ آنهم در حالی که تیمهای صنعتی که بعضا کم طرفدار هم هستند بدون این بازی ها با ردیف بودجه و پول بیت المال پا به این رقابت گذاشته اند؟

فتح الله زاده در ادامه در مورد اینکه خادم می گفت بخشی از بدهی زمان شما پرداخت شده گفت: چقدر؟ با کدام مدرک؟ بدون مدرک من هم می توانم بگویم صد میلیارد از جیبم برای استقلال گذاشته ام، من حتی راهکار هم دادم و دیدید که خود آقای خادم هم پذیرفت و قرار شد روی آن کار کنند،می خواهم بگویم ،راهکار دادن کار سختی نیست وقتی ده سال در سطح اول فوتبال ایران مدیریت کردن کار سختی نیست اما حتی یک جلسه هم با من نگذاشتند تا برای خصوصی شدن استقلال به آنها کمک کنم.

مدیر عامل سابق استقلال در مورد اینکه به نظر می رسید خادم از طرح حضور فامیل‌شان در هیات مدیره استقلال چندان راضی نبود گفت: من مدرک دارم ،بدون مدرک حرف نمی زنم ولی بحث من اصلا فامیل بودن نیست اینکه عیبی ندارد. بحث من این است که فامیل شما نمی تواند بدون سند بدهی ها را بالا ببرد و با کدامین سند بدهی ها را تا صد میلیارد بالا برده که آقای خادم هم گفتند که این نظر من نیست.

وی افزود: اگر انکار می کردند مدرک را هم رو می کردم البته خودم اینکار را دوست نداشتم در برنامه های قبلی حتی کمپ ناصر حجازی را که دویست میلیارد می ارزد را هم می گفتند سند ندارد! کلی سند رسمی همراهم بود. اسنادی که مالکیت قطعی کمپ را تایید می کردند، خود آقای نثاری که از شهرداری به هیات مدیره استقلال آمده اند و قوانین زمین شهری را می دانند و زمانی که ما کمپ را می ساختیم قائم مقام دکتر طلوعی در شهرداری منطقه بودند و برای ساخت کمپ به استقلال کمک کردند.

فتح الله زاده ادامه داد: در مصاحبه ای که سندش هست گفتند که پایان کار بگیریم سند نهایی را هم خواهیم گرفت نمی دانم ماجرا چیست کم کم دارم مشکوک می شوم مثل همین زمین را به پرسپولیس هم داده اند که آقای خطیب گفت معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کرده آنوقت من که آن را با کلی هزینه ساخته ام و دعوایم این است که این زمین مال استقلال است، اما متهم هستم!

وی ادامه داد: شاید باید آن را نمی ساختم تا هم کمتر هزینه می شد و هم متهم نمی شدم، برخی مواقع به حرف بعضی ها می رسم که به من می گویند هرچه بیشتر بسازی و جام بیاوری بیشتر متهمت می کنند، جالب است این آورده ما را که دویست میلیارد می ارزد نمی بینند بعد پول مالیات باشگاه را از سال 1349 تا حالا و بخشی از بدهی که طبق سند امضا شده باید پنجاه در صد هزینه ها را می دادند و ندادند را به عنوان بدهی من مطرح می کنند این عجیب نیست؟

علی فتح الله زاده در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: شما بگویید آیا یک مدیر را بدون قهرمانی هایش و آورده هایش و سازه هایش تنها با بدهی که بیشترش را باید به عنوان باشگاه دولتی خودشان می دادند قضاوت می کنند؟ آدم نباید عصبی و دلخور و خسته شود؟ بعد شما انتقاد می کنید که چرا عصبانی شدیم شما جای من خودتان بودید چه می کردید؟ مدیر سپاهان و پیکان و سایپا و فولاد و نفت هم بدون پول مدیریت می کنند؟ ورزشگاه دویست میلیاردی می سازند؟ کلی جام می آورند؟ بعد حتی مراسم تودیع و معارفه هم برایش نمی گیرند که هیچ،بدهی های خودشان و شش دهه باشگاه را به گردنش می اندازند و آنوقت می گویید آخ هم نگو؟

وی ادامه داد: آقای خادم برخلاف اساسنامه باشگاه استقلال به جای 5 تا 7 نفر 9 نفر را به عنوان هیات مدیره معرفی کرده اند که نقض صریح قانون است آنوقت من را زیر سوال می برند؟ این حرفها چیست که می گویند دو میلیارد بدهی داری یا سه میلیارد؟ ایشان لطفا به من بگویند من چقدر هزینه کرده ام؟ بیشتر از دیگران هزینه کرده ام؟ یعنی استقلال را با این همه هوادار باید رها می کردم و برایش به اندازه دیگران هزینه نمی کردم تا زمین بخورد؟ آنوقت راضی می شدید؟ یا اینکه باید استقلالی می بستم مایه آبروی ایران در قاره و سازنده تیم ملی با بیشترین بازیکن در جام جهانی؟

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال ادامه داد: استقلال بزرگ است و هزینه دارد و به اندازه بقیه باید برایش هزینه شود به اندازه پرسپولیس و به اندازه برخی تیمهای صنعتی. شما هم باید هزینه موظف خودتان را می دادید که ندادید، باید این تیم را که دولتی بود کمک می کردید که نکردید حالا به من هم می گویید نباید هزینه می کردم؟ نباید بدون پول تیم را مدیریت می کردم؟

فتح الله زاده در پایان گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: آقای خادم به عنوان قهرمان ملی برای من محترم هستند اما فوتبال و مشکلاتش را نمی شناسند و اسیر اطلاعات غلطی شده اند که به ایشان ارائه می کنند و هر چه می کوشم که متوجه شوند من چه کار کرده ام متوجه نمی شوند و این اطلاعات را هم متاسفانه به وزیر ارائه می دهند. من هر چه می گویم و مصاحبه می کنم نه در دفاع از خودم بلکه از مدیرانی است که با دست خالی بدون ردیف بودجه باشگاههایشان را سرپا نگه داشته اند و قهرمانی آورده اند است اما ...