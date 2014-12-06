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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۰

نیک فرجام:

خراسان رضوی قهرمان مسابقات گلبال کشور شد

خراسان رضوی قهرمان مسابقات گلبال کشور شد

مشهد- دبیر هیئت نابینایان خراسان رضوی گفت: تیم گلبال خراسان رضوی در مسابقات گلبال قهرمانی کشور با ۹۵ گل زده به مقام اول دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  وحید نیک‌فرجام اظهار کرد: مسابقات گلبال قهرمانی کشور در هفته گذشته و در شهرستان بابلسر به انجام رسید که در نهایت نماینده استان خراسان رضوی با ۹۵ گل زده به مقام اول دست یافت و تیم‌های همدان و اردبیل دوم و سوم شدند.

دبیر هیئت نابینایان و کم‌بینایان خراسان رضوی با اشاره به اینکه نماینده استان با دستیابی به این مقام به لیگ دسته یک کشور صعود کرده است، گفت: محمد نوری به عنوان سرمربی و سرپرست و وحید کریم‌زاده به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کردند.

وی تاکید کرد: جواد شیردل، عباس آراسته، رحمت‌الله حسینی‌مقدم، احسان نعمت‌یار، رضا وثوق و جواد حیدری بازیکنان تیم را تشکیل می‌دادند.

 

 

کد مطلب 2436816

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