خراسان رضوی قهرمان مسابقات گلبال کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نیکفرجام اظهار کرد: مسابقات گلبال قهرمانی کشور در هفته گذشته و در شهرستان بابلسر به انجام رسید که در نهایت نماینده استان خراسان رضوی با ۹۵ گل زده به مقام اول دست یافت و تیمهای همدان و اردبیل دوم و سوم شدند.
دبیر هیئت نابینایان و کمبینایان خراسان رضوی با اشاره به اینکه نماینده استان با دستیابی به این مقام به لیگ دسته یک کشور صعود کرده است، گفت: محمد نوری به عنوان سرمربی و سرپرست و وحید کریمزاده به عنوان مربی تیم را همراهی میکردند.
وی تاکید کرد: جواد شیردل، عباس آراسته، رحمتالله حسینیمقدم، احسان نعمتیار، رضا وثوق و جواد حیدری بازیکنان تیم را تشکیل میدادند.
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