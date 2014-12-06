جام هجدهم تحت شعاع قانون جدید

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمين رقابتهای جام‌جهانی از ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران در حالی به میزبانی مکزیک برگزار می‌شود که فدراسیون جهانی با ابلاغ قانونی جدید به تیم‌های ملی کشورهای مختلف اجازه داده از تک چهره‌های سایر کشورها که در این مسابقات حاضر نیستند، در ترکیب تیم خود بهره ببرند.

این دوره از رقابتها با نام جام جهانی برگزار می‌شود و تیم‌های ملی در آن حضور دارند، پس استفاده از تکواندوکاران سایر کشورها چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. فدراسیون جهانی از سال 2006 به بعد با هدف بالابردن سطح فنی مسابقات دست به تغییرات گسترده‌ای در نحوه برگزاری جام جهانی ایجاد کرده که گفته می‌شود این قانون در همین راستا تصویب و اجرا شده است.

بر اساس همین قانون، فرانسه از "ارون كوك" ستاره ناراضی انگلیسی‌ها که بعد از المپیک با پرچم جزایر من در رقابتهای تکواندو حاضر می‌شود، در ترکیب خود سود می‌برد و "جااوآد آچاب" بلژيكی نیز که دو روز قبل به نماینده کشورمان در رقابتهای مکزیک نتیجه را واگذار کرد، در ترکیب تیم ملی آلمان مبارزه خواهد کرد.

در چنین شرایطی که اروپایی‌ها از تک چهره‌های سایر کشورهای قاره سبز بهره می‌برند، به نظر می‌رسد تیم ملی ایران کار دشواری در این مسابقات پیش رو خواهد داشت.

جام جهانی تکواندو عصر امروز در مکزیک آغاز می‌شود.