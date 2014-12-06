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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۷

فراخوان بخش رادیو تئاتر جشنواره فجر منتشر شد

فراخوان بخش رادیو تئاتر جشنواره فجر منتشر شد

از سوی دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر فراخوان بخش رادیو تئاتر این رویداد هنری منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان بخش رادیو تئاتر سی و سومین جشنواره بین الملیل تئارت فجر منتشر شد.

در بخشی از این فراخوان آمده است: «دبیرخانه سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش در نظر دارد، با هدف بسط و توسعه رادیو تئاتر، (این رسانه نو پا)، جلب و جذب مستعدین این عرصه و ایجاد امکانی برای هنر نمایی هنرمندان تئاتر، رادیو و دانشجویان در دل جشن پر شکوه ملی فجر، این بخش را برگزار کند.»

علاقمندان می توانند پس از مطالعه فراخوان، آثار خود را تا تاریخ 6 دی ماه 1393 به دبیرخانه این بخش واقع در میدان پانزده خرداد (ارگ)،ساختمان رادیو، واحد روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی و رادیو نمایش ارسال کنند. 

مدیریت رادیو تئاتر این دوره از جشنواره را جهانشاه آل محمود از سر دبیران و نویسندگان با سابقه رادیو و پدید آورنده آثاری چون «با چشم گوش دیدن»، «بوطیقای نمایش رادیویی»، «فرهنگ اصطلاحات کاربردی نمایش رادیویی»، «مثل سگ سیاه»، «شب آخر جهان» و ... بر عهده دارد.

سی و سومین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر به دبیری اردشیر صالح پور از یکم تا دوازدهم بهمن ماه 93 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2436822
آروین موذن زاده

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