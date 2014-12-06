فراخوان بخش رادیو تئاتر جشنواره فجر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان بخش رادیو تئاتر سی و سومین جشنواره بین الملیل تئارت فجر منتشر شد.

در بخشی از این فراخوان آمده است: «دبیرخانه سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش در نظر دارد، با هدف بسط و توسعه رادیو تئاتر، (این رسانه نو پا)، جلب و جذب مستعدین این عرصه و ایجاد امکانی برای هنر نمایی هنرمندان تئاتر، رادیو و دانشجویان در دل جشن پر شکوه ملی فجر، این بخش را برگزار کند.»

علاقمندان می توانند پس از مطالعه فراخوان، آثار خود را تا تاریخ 6 دی ماه 1393 به دبیرخانه این بخش واقع در میدان پانزده خرداد (ارگ)،ساختمان رادیو، واحد روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی و رادیو نمایش ارسال کنند.

مدیریت رادیو تئاتر این دوره از جشنواره را جهانشاه آل محمود از سر دبیران و نویسندگان با سابقه رادیو و پدید آورنده آثاری چون «با چشم گوش دیدن»، «بوطیقای نمایش رادیویی»، «فرهنگ اصطلاحات کاربردی نمایش رادیویی»، «مثل سگ سیاه»، «شب آخر جهان» و ... بر عهده دارد.

سی و سومین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر به دبیری اردشیر صالح پور از یکم تا دوازدهم بهمن ماه 93 برگزار خواهد شد.