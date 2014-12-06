بسته جدید اعزام ۱۰۰ هزار کارجو به خارج/ کارجویان ۴ رشته آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در گذشته ذهنیت خوبی از اعزام نیروی کار ایران به خارج از کشور نبود و این موضوع یک نوع پدیده منفی در مهاجرت تلقی میشد، گفت: مطالعات نشان میدهد در حال حاضر سهم مناسبی از بازارهای کار بینالمللی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بخشی از این مسئله ناشی از تحریمها است، اظهار داشت: بخشی نیز ایرانهراسی بوده است. ما در این زمینه در گام اول در تلاش هستیم تا کاریابیهای خصوصی را توسعه دهیم که البته طی سالهای گذشته کاریابیهای غیرقانونی نیز به موضوع اعزام نیروی کار به خارج ضربه زده است به نحوی که آنها بعضی نیروها را به خارج اعزام کردند که دارای مهارت کافی نبودند.
ربیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازرسیها در این بخش تقویت شده است، گفت: برای اینکه نیروی کار ایرانی بتواند در خارج از کشور توانمندیهای مناسبی برای عرضه داشته باشد، سایتی را برای این موضوع طراحی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای یک برنامه از سوی فنی و حرفهای در مقابل دیپلماسی مهارت خبر داد و افزود: همچنین با وزارت امور خارجه در زمینه فعال شدن سفرا برای مذاکره با کشورهای نیروپذیر گفتگو شده است.
ربیعی از تلاش برای دعوت از وزرای کار کشورهای نیروپذیر به ایران خبر داد و افزود: در حال حاضر یک بخش از نیروی کار ایرانی در خارج کشور به صورت سنتی فعالیت میکنند، بخشی هم از طریق تفاهمنامه اعزام داریم. همچنین در سالجاری ۲۰۰۰ نیروی کار به خارج اعزام شدند، ۴۸۰۰ نفر هم به روشهای دیگری رفتهاند و به طور کلی در این بخش میتوان آمار ۵۰۰۰ نفر را قابل تحقق دانست.
وی به وضع شناسنامهدار کردن نیروی کار ایرانی که بخشی از آن گواهینامههای شغلی است، اشاره کرد و افزود: تا نیمه سال ۹۴ برنامهریزی شده ۱۰۰ هزار نیروی کار به خارج کشور اعزام شوند که در حال آمادهسازی تمهیدات آن هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود زمینه اشتغال نیروی کار ایرانی در کشورهای حاشیه خلیجفارس، آسیای جنوب غربی، اقیانوسیه، استرالیا، کانادا و اروپا خبر داد و گفت: همچنین رشتههای پرستاری، صنعت ساختمان، نفت و گاز، پتروشیمی و فنی و مهندسی آماده اعزام نیروی کار به خارج هستند.
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