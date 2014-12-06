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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

شفیعیان به مهر خبر داد:

کشف 20 تن سبوس یارانه ای قاچاق در استان البرز

کشف 20 تن سبوس یارانه ای قاچاق در استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری البرز از کشف دو کامیون حامل 20 تن سبوس یارانه ای قاچاق در استان خبر داد.

سعید شفیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در هفته اخیر دو کامیون حامل 20 تن سبوس یارانه ای که به صورت قاچاق خارج از شبکه در حال انتقال به استان همجوار و فروش در بازار سیاه بود، کشف و ضبط شد.

وی افزود: به فوریت فرایند تشکیل پرونده و دستگیری دو نفر از متهمان این اقدام صورت گرفت.

شفیعیان گفت: بار این کامیون باید در کارخانه آرد ماهدشت تبدیل به سبوس شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری البرز در ادامه از تشکیل دو نشست فوق العاده کارگروه ماده 12 ( استاندارد سازی) جهت تسریع در صدور مجوز تولیدکنندگان مشتقات نفتی خبر داد و گفت: این کارگروه هفت گانه با ترکیب نماینده دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صنعت، معدن و تجارت و شرکت پخش فراورده های نفتی، وظیفه تأیید محصولات مشتق از نفت را دارد.

شفیعیان افزود: دبیر این کارگروه اداره کل استاندار و رئیس آن نیز سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی استان است که با تشکیل این جلسات مشکل معطلی تولیدات صادراتی کارخانجات مذکور حل و پرونده های مربوطه در این رابطه به صفر رسیده است.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات کارگروه سوخت کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اصلاح توزیع سوخت یارانه ای ساکنان مناطق فاقد گاز شهری و شناسایی مصرف کنندگان واقعی سوخت از دیگر پیگیری های این مرکز در مبارزه با قاچاق کالا بوده است.

کد مطلب 2436826

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