ضرورت بهسازی گنجینه فرهنگسرای نیاوران/ ساختمان فرهنگسرا سالم است

سیدعباس سجادی مدیر عامل فرهنگسرای نیاوران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت سلامت و نگهداری بنای فرهنگسرا توضیح داد: فرهنگسرای نیاوران سازه ای تاریخی و هنری است که اکنون در اختیار ما قرار گرفته و شکر خدا به ثبت میراث فرهنگی هم رسیده اما با توجه به این که بیش از چهل سال از عمر این بنا می گذرد، نیازمند حفظ و نگهداری جدی است.

او درباره اقداماتی که در زمینه حفظ و حراست از این بنا تاکنون صورت گرفته است، بیان کرد: در جهت نگهداری و حفظ این بنا، اقداماتی را انجام داده ایم از جمله مرمت حیاط فرهنگسرا که سنگ‌های آن کنده و به شکل نامناسبی سیمان شده بود و ما آن را با مشاوره و نظر کارشناسان به حالت اولیه ای که داشت، بازگرداندیم و این قسمت ها را طبق الگویی که داشته است با سنگ های 15 در 15 مرمت کردیم، بخشی از پلکان ورودی این فرهنگسرا نیز تراز آن به هم خورده بود که با نظر کارشناسان این قسمت ها را نیز مرمت کرده ایم.

سجادی با اشاره به نیازمندی این فرهنگسرا به بازسازی تأسیسات آن اظهار کرد: بخشی از نیازمندی فرهنگسرای نیاوران بخش تأسیسات آن بود که اکنون نورپردازی فضای فرهنگسرا را شروع کرده ایم که بخشی از آن انجام شده و بخشی هم ادامه دارد، سیستم برق رسانی این فرهنگسرا نیز دچار مشکل بود که ما سیم کشی داخلی آن را عوض کرده ایم و همچنین تأسیسات آب و فاضلاب آن را در حال مرمت داریم.

وی افزود: بخش نگهبانی این فرهنگسرا نیز شکل مناسبی نداشت که طراحی جدید آن به تصویب رسیده و انجام می شود.

مدیرعامل فرهنگسرای نیاوران درباره مشکلات احتمالی بنای این فرهنگسرا از نظر رطوبت یا خرابی های ساختمانی بیان کرد: خوشبختانه از این نظر فرهنگسرای نیاوران چنین مشکلی ندارد.

او درباره حفظ و نگهداری آثاری که در این مکان نگهداری می شود نیز توضیح داد: در این فرهنگسرا سه مجسمه از پرویز تناولی، یک اثر آینه کاری از منیر فرمانفرماییان و حدود 400 اثر هنری دیگر نگهداری می شود که این آثار به لحاظ حفظ و حراست مشکلی ندارند و اثر آینه کاری خانم فرمانفرماییان نیز که در طول چهل سال گذشته دچار مشکل شده بود، با نظر خود هنرمند مرمت شد که در بازدید از این اثر ایشان از روند بازسازی آن ابراز رضایت و خوشنودی کردند.

سیدعباس سجادی درباره وضعیت نگهداری آثار هنری در گنجینه این فرهنگسرا نیز اظهار کرد: در این گنجینه حدود 400 اثر هنری شامل نقاشی و مجسمه مربوط به دوران بعد از انقلاب اسلامی نگهداری می شود که البته فضای گنجینه ما درجه یک و عالی نیست اما با این حال آسیبی به این آثار نرسیده است ولی با این حال فضای این گنجینه چندان مطلوب نیست و نیازمند فضای استاندارد و بهتری است.

سیدعباس سجادی در پاسخ به اینکه برای مرمت این بناهای تاریخی چگونه عمل می شود و از نظر چه کارشناسانی در این زمینه استفاده می شود، توضیح داد: وزارت ارشاد بخشی را با عنوان بخش عمرانی دارد که هر ساله بودجه ای را برای حفاظت و نگهداری این بناهای فرهنگی در نظر می گیرد و ما نیز در این زمینه اعلام نیاز می کنیم و از این ردیف بودجه بهره مند می شویم.

وی اضافه کرد: برای مرمت این بناهای تاریخی از کارشناسان خود وزارتخانه استفاده می کنیم که افرادی تحصیل کرده در این رشته هستند اما با توجه به حساسیت های ویژه این گونه بناها، از مشاوران مرتبط نیز استفاده می کنیم.

سجادی درباره استفاده از نظر کارشناسی و مشاوره با سازنده بنای فرهنگسرای نیاوران در زمینه مرمت این ساختمان تصریح کرد: ما با نماینده کامران دیبا که سازنده و معمار این فرهنگسرا بوده است، در ارتباط هستیم و با نظارت این نماینده به شکل شکل غیر مستقیم از نظرات کارشناسی معمار آن استفاده می کنیم.

وی افزود: معمار این بنا نقشه ها و نظراتی را در زمینه معماری این ساختمان دارد که لازم است برای تعمیرات و مرمت ساختمان فرهنگسرا از آن استفاده کنیم.

مدیرعامل فرهنگسرای نیاوران در پایان بر ضرورت توجه و حفظ این بنای تاریخی تأکید کرد و یادآور شد: فرهنگسرای نیاوران به عنوان یک فضای ملی و بین المللی امروز در اختیار ما قرار گرفته است و باید تلاش کنیم که به شکل شایسته ای از آن نگهداری کنیم و در این راستا باید از شهرداری منطقه یک نیز تشکر کنیم که در این زمینه با ما همکاری خوبی داشت.