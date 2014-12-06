ساعات جابجایی مسافران کرج – تهران با خط راه آهن اعلام شد

فرشاد قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر،با اعلام این خبر گفت: بمنظور تسهیل در رفت و آمد مسافران در دو مسیر کرج تهران و بالعکس، هشت رام قطار در خطوط ریلی راه آهن به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.



وی افزود: بخشی از این خطوط نیز از نوع دو طبقه با واگن مترویی است تا شهروندان سهل ترین رفت و آمد برون شهری را داشته باشند.



قدوسی ساعات حرکت قطار از کرج را ساعت ۰۶:۱۵ صبح، ۰۶:۴۵ صبح،۰۹:۱۵ صبح،۱۷:۳۵ عصر و ساعات بازگشت از تهران ۰۷:۴۵ صبح،۱۶:۳۰ عصر،۱۹ عصر و ۱۵:۳۰ عصر خواهد بود.