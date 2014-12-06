به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از مردم شهر زاهدان که به دلیل محرومیت از آب شرب و یا جریان آب شور در منازل خود مجبور به خرید آب از ایستگاه های تصفیه در کنار خیابان ها هستند ازهفته گذشته با افزایش ۵۰ درصدی نرخ آب بها متعجب شدند.

شهر زاهدان با جمعیت قریب به ۸۰۰ هزار نفر از سال های دور تا کنون با بحران کم آبی روبرو بوده است و از آنجا که آب برداشت شده از چاه های اطراف و داخل شهر شور بوده و غیر قابل شرب است مردم این شهرستان را وادار کرده تا با مراجعه به ایستگاه های آب شیرین آب مصرفی خود را توسط گالن تهیه و برای شرب به مصرف برسانند.

با بهره برداری از خط انتقال آب شیرین از شهرستان زابل به زاهدان با وجود اینکه تصور می شد آب شیرین و قابل شرب برای همگان در دسترس قرار گیرد اما به واسطه رشد بی رویه جمعیت این امکان میسر نشد و تنها بخشی از مشترکان زاهدانی موفق شدند تا از نعمت آب شرب و بهداشتی در داخل منازل خود بهره مند شوند.

در حال حاضر بسیاری بیش از ۲۶ هزار مشترک شرکت آب و فاضلاب از داشتن آب شرب محروم هستند و بیش از ۲۰ هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر در حاشیه شهر زاهدان حتی از همین آب شور و غیر قابل شرب نیز محروم هستند.

مردم زاهدان به منظور تامین آب شرب باید با صف ایستادن در مقابل ایستگاه های تصفیه آب با گالن های ۲۰ لیتری مایحتاج روزانه خود را تامین کنند و لذا از آنجا که بسیاری از این مردم توان مالی برای خرید دستگاه آب شیرین کن ندارند، افزایش ۵۰ درصدی آب بها موجب اعتراض بسیاری از اقشار آسیب پذیر شده است.

فشار بر اقشار آسیب پذیر

در این رابطه علی سرگزی یکی از شهروندان زاهدانی در صف برداشت آب از ایستگاه تصفیه خیابان شریعتی گفت: متاسفانه هنوز با گذشت ۳۰ سال مشکل کمبود و تامین آب زاهدان حل نشده است و برای آب خوردن مردم باید در صف بایستند.

وی بیان داشت: پیش از این یک گالن ۲۰ لیتری آب ۲۰۰ تومان قیمت داشت اما به یکباره این قیمت به ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: افرادی که دارای انشعاب آب شیرین هستند نه دردسری برای خرید آب دارند و نه به اندازه مردم محروم، هزینه آب پرداخت می کنند و لذا تامین حداقل نیازهای مردم و آب شرب کمترین کار ممکن از طرف مسئولان برای مردم این شهر است.

افزایش قیمت آب غیر قانونی است

در همین رابطه رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان با بیان اینکه افزایش قیمت آب شیرین غیر قانونی و اقدامی خودسرانه است اظهار داشت: شورای اسلامی شهر زاهدان هیچ مصوبه ای و یا موافقت نامه ای را در این رابطه صادر و یا امضا نکرده است.

سید شیرعلی حسینی نارویی در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه ایستگاه های تصفیه آب شیرین در زاهدان با تهیه مصوبه ای جعلی و با نام شورای شهر از هفته گذشته نسبت به افزایش قیمت خودسرانه آب اقدام کرده اند که این اقدام کاملا غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه شورای شهر هیچ مصوبه ا ی در این راستا نداشته است بیان داشت: افزایش قیمت آب با مدارک جعلی و با سوء استفاده از عنوان شورا از طریق کمیسیون حقوقی پیگیری و در مراجع قضایی مطرح خواهد شد.

زاهدان تشنه است

۱۵۰ هزار نفر در مناطق حاشیه ای شهر زاهدان از جمله ساکنان بلوار رسالت، کشاورز و همچنین شهرک های جهاد، برق و شهرک گاوداران از آب شرب بهداشتی محروم هستند و به ناچار باید آب مصرفی خود را به وسیله تانکر و یا گالن های ۲۰ لیتری از کنار خیابان تامین کنند.

متاسفانه با وجود این جمعیت چشمگیر و تشنه، تنها ۱۱ ایستگاه آب شیرین کن در شهر زاهدان برای برداشت آب فعال است و لذا صف های طولانی، ازدحام، درگیری های لفظی و خدشه دار شدن کرامت انسانی به جزء لاینفک زندگی مردم این شهر تبدیل شده است.

از تعداد ۱۲۷ هزار مشترک شرکت آب و فاضلاب زاهدان ۲۷ هزار مشترک دارای آب شور و غیر قابل آشامیدن هستند که این جمعیت نیز به اضافه ۱۵۰ هزار نفر شهروند فاقد اشتراک آب و شهروندانی که طی روز با قطعی آب مواجه هستند باید از همین ۱۱ ایستگاه آب شیرین برداشت کنند و برای تامین نیاز اولیه حیات خود مورد آزار قرار بگیرند.

در این رابطه معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این شرکت برای واگذاری اشتراک هیچ گونه محدودیتی ندارد و از واگذاری اشتراک و ارائه خدمات استقبال می کند اما واقعیت این است که آبی برای واگذاری به مشترکان جدید وجود ندارد و تا اتمام انتقال خط دوم زابل به زاهدان باید صبر کرد.

محمد رضا لکزایی در گفتگو با مهر بیان داشت: شهر زاهدان در زمان اوج مصرف به ویژه در تابستان با کمبود ۴۵۰ لیتر آب در ثانیه روبه رو است.

وی افزود: مصرف روزانه شهر زاهدان در هر ثانیه یک هزار و ۹۰۰ لیتر است که متاسفانه امکان تامین آب به میزان یک هزار و ۵۵۰ لیتر بر ثانیه با وجود بهره گیری از چاه های آب شور امکان پذیر نیست.

وی ابراز داشت: برای رفع نیاز تشنگی مردم زاهدان ۹۲۰ لیتر بر ثانیه آب از طریق خط نخست انتقال آب زابل-زاهدان و ۶۰۰ لیتر بر ثانیه آب از چاه های شور برداشت می شود که ۳۳۰ لیتر توسط آب شیرین کن ها به آب شیرین تبدیل می شود.

وی با اشاره به اینکه تا سال گذشته به میزان ۳۰۰ لیتر در ثانیه با کمبود آب روبه رو بودیم اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت متاسفانه هر ساله به این رقم افزوده شده و در حال حاضر کمبود آب در این شهر به ۴۵۰ لیتر در ثانیه رسیده است.

وی بیان داشت: تعداد ۵۲ حلقه چاه آب در شهر زاهدان و حاشیه آن به منظور تامین بخشی از نیازهای این شهر حفر شده است که متاسفانه به دلیل خشکسالی های مستمر ۲۱ حلقه چاه امکان برداشت آب را نداشته و تنها ۳۱ حلقه چاه فعال است.

حرکت لاک پشتی پروژه انتقال آب از زابل به زاهدان

خط دوم انتقال آب از چاه نیمه‌های سیستان به شهر زاهدان به عنوان تنها راهکار رفع عطش شهروندان زاهدانی از جمله طرح‌هایی بود که عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۸۹ با اعتبار ۲۴۲ ميليارد تومان با سرمايه گذاري قرارگاه خاتم الانبیاء در دستور کار قرار گرفت.

پروژه احداث خط دوم انتقال آب از چاه نیمه‌های سیستان به شهر زاهدان که بنا بر تعهدات قرارگاه خاتم الانبیاء به عنوان پیمانکار مقرر بود در ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ به تشنگی شهروندان زاهدانی پایان دهد متاسفانه کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت دارد و بنا به گفته کارشناسان آبفا با سرعت لاک پشتی در حال انجام است.

با وجود اینکه این پروژه می بایست خرداد ماه سال جاری به پایان می‌رسید اما تا کنون از ۲۰۰ کیلومتر خط انتقال تنها ۶۰ کیلومتر لوله گذاری شده و هیچ تجهیزاتی از جمله ایستگاه های پمپاژ و تاسیسات جانبی در طول خط انتقال احداث نشده است.

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گزارش: بابک رحیمیان