جهانگیر سیدعباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نتایج تیم شهرداری ارومیه در پنج هفته ابتدایی لیگ برتر والیبال گفت: به نظرم نمی‌شود زیاد به این نتایج دل خوش کرد. ما روی هر بازی تمرکز داریم و بازی به بازی پیش می‌رویم. بهرحال تا اینجای کار خوب کار کردیم ولی این دلیل نمی‌شود که همه چیز را ایده‌آل بدانیم.

وی با اشاره به کیفیت بازی‌های تیمش عنوان کرد: طبیعی است که هر چه از بازیها بگذرد هماهنگی‌ها بیشتر می شود و تجربه بازیکنان هم بالا می‌رود. خوشبختانه ما تا اینجای کار آن امتیازاتی که انتظارش را داشتیم کسب کردیم و روی هر پوئن عملکرد خوبی داشتیم.

سرمربی تیم شهرداری ارومیه در خصوص اینکه خیلی‌ها این تیم را از حالا قهرمان لیگ برتر می‌دانند، بیان کرد: من این حرف را قبول ندارم و نباید ما را قهرمان بدانند. این قضاوت اصلا درست نیست. ما باید آمادگی خودمان را حفظ کنیم و این را تاکید کنم که تیم‌های میزان مشهد و پیکان تهران به لحاظ مهرم وضعیت بهتری نسبت به شهرداری ارومیه دارند.

وی با بیان اینکه اجازه ورود حاشیه‌ها را به تیم خود نداده است، گفت: تیم میزان مشهد 10 بازیکن تیم ملی و امید را در اختیار گرفته است. پیکان هم سه بازیکن اصلی تیم ملی در بهترین پست‌ها یعنی دریافت کننده‌ها و سرعتی را در کنار یاران خارجی به کار گرفته است. ما زیاد پرستاره نیستیم و تا به امروز اجازه نفوذ حاشیه‌ها را ندادیم و با کار تیمی به این نتایج رسیده‌ایم.

سیدعباسی در مورد کیفیت رقابتهای این فصل لیگ برتر والیبال خاطرنشان کرد: اگر فدراسیون فرصت داشت و تیم‌ها در یک گروه قرار می‌گرفتند مسابقات عالی برگزار می‌شد ولی این فرصت وجود نداشت. ما برای رفتن به بندعباس 3 روز در سفر بودیم چونکه پروازها پشت سر هم به تعویق افتادند و آخر سر بدون تمرین با این تیم بازی کردیم.

وی یادآور شد: این نشان می‌دهد که برگزاری مسابقات برای تیم‌های شهرستانی دشوار است. به نظرم لیگ باید با 10 تیم در یک گروه برگزار می‌شد ولی این امکان برای فدراسیون وجود نداشت.

سرمربی تیم شهرداری ارومیه با اشاره به دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تصریح کرد: ما به همه تیم‌ها احترام می گذاریم. در دور برگشت علاوه بر وزارت دفاع و متین ورامین باید روی نوین کشاورز هم زوم کرد که تیم خوبی را روانه مسابقات کرده است.