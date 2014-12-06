به گزارش خبرگزاری مهر،‌ حجت الاسلام و المسلمین عبدالمقیم ناصحی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران خریداری اوراق وقف برای ساخت بیمارستان حضرت عبدالعظیم(ع) را حرکتی مثبت دانست و اظهار کرد: هر شخصی توانایی وقف خانه یا باغ ندارد اما هر فردی می تواند با خرید اوراق وقف در یک امر بزرگ مثل ساخت بیمارستان سهیم باشد.

وی ادامه داد: ما به پزشکان متخصص و بیمارستان تخصصی نیاز داریم که پزشکان این مراکز بتوانند تمام دانش خود را برای این درمان بیماری های خاص صرف کنند. با توجه به اینکه در اثر گذشت زمان شرایط نامناسب جوی، محیطی و تغذیه های نامناسب سبب شده تا این بیماری ها شیوع بیشتری داشته باشند نیاز است که چنین بیمارستان های تخصصی هم تاسیس شود.

حجت الاسلام ناصحی درباره وقف اموال گفت: همه ما می دانیم که حرکت وقف و واقف بودن موجب رضایت پروردگار می شود؛ البته موقوفات دارای دو بخش است یکی موقوفات خاص و موقوفات عام. اگر شخصی ملک، مغازه یا خانه و ... را وقف و موقف خود را هم مشخص کند یعنی اینکه قرار است آن ملک صرف انجام چه کاری شود، موقوف خاص نام دارد. به طور مثال اگر حاصل در آمد یک باغی را برای ساختن بیمارستان هزینه کنند. بنابراین در آمد آن را نمی توان صرف موارد دیگری کرد پس چنین موقوفاتی جزیی از وقف خاص هستند؛ اما وقف عام وقفی است که برای مثال شخصی باغ، زمین کشاورزی و ... . دارد که تصمیم می گیرد در آمد این زمین را برای کارهای خیر هزینه کند و کارهای خیر هم شامل ساخت و ساز مدرسه، بیمارستان و مسجد می شود حتی کمک به نیازمندان و رسیدگی به بیماران را نیز در بر می گیرد.

وی ادامه داد: ما هم در زمینه خریداری اوراق وقف مردم را تشویق می کنیم. مطمئنا همه افراد با این موضوع موافق هستند. خرید اوراق وقف ثواب دنیوی و اخروی دارد و هم بیمارستان اختصاصی برای بیماران سرطانی ساخته می شود، که اگر بتوانند به این بیماران کمک کنند و تعداد کمی از بیماری سرطان با وجود این بیمارستان نجات یابند طبق آیه قرآن کریم «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» اگر بتوانیم یک نفر را نجات بدهیم گویی یک جامعه ای را نجات دادیم. بنابراین بسیار کار شایسته و پسندیده ای است.

حجت الاسلام ناصحی با بیان اینکه در انجام امور خیر قشر عام و خاص با هم تفاوتی ندارند، اظهار کرد: فرهیختگان و بزرگان یک جامعه در راستای بحث وقف با عموم مرم هیچ تفاوتی ندارند. حرکت های این چنینی برای همه افراد توصیه می شود و مایه آرامش روح و روان انسانهاست.

وی در ادامه افزود: یک نکته در اینجا مورد توجه قرار می گیرد که عموم مردم جامعه تابع خواص هستند. چون این افراد می دانند که نخبگان و بزرگان برای انجام کاری مطالعه و تجریبات خاصی دارند. بنابراین قشر فرهیخته باید در این زمینه پیشرو باشند تا کارهای خوب و پسندیده را به بدنه جامعه آموزش بدهند.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه تخصص ها همیشه قابل ارزش است، تصریح کرد: انسان یک موجود و مخلوق پیچیده ای است که خداوند به صورت ویژه او را آفریده است. در زمان های گذشته یک دانشجوی طب به دانشگاه ها می رفت تا در دوره های ۵ و ۴ ساله ای علم طب را فرا گیرد. بعد از گذراندن این دوره ها، پزشک عمومی باید هر فردی با بیماری های مختلف را مداوا می کرد، بعد از گذشت زمان متوجه شدند که یک پزشک عمومی نمی تواند همه بیماری های بدن انسان را بداند و درمان کند پس باید تخصصی تر در این زمینه عمل می کردند. بنابراین تخصص ها همیشه از ارزش بیشتری برخوردارند تا بتوانند بیمارهای گوناگون را مداوا کنند.

حجت الاسلام ناصحی در پایان سخنانش گفت: ما به پزشکان متخصص و بیمارستان تخصصی نیاز داریم که پزشکان این مراکز بتوانند تمام دانش خود را برای این درمان بیماری های خاص صرف کنند. با توجه به اینکه در اثر گذشت زمان شرایط نامناسب جوی، محیطی و تغذیه های نامناسب سبب شده تا این بیماری ها شیوع بیشتری داشته باشند نیاز است که چنین بیمارستان های تخصصی هم تاسیس شود.