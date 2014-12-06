  1. استانها
  2. البرز
۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱

حجت الاسلام مسعودی:

۵۰۰ مبلغ در دهه آخر ماه صفر به سراسر البرز اعزام می شوند

۵۰۰ مبلغ در دهه آخر ماه صفر به سراسر البرز اعزام می شوند

کرج - مدیرکل اداره کل تبلیغات البرز از اعزام ۵۰۰ مبلغ در دهه آخر ماه صفر به سراسر استان خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توسعه فرهنگ قرائت زیارت اربعین، اظهار داشت: از ائمه معصومین روایات است که یکی از ویژگی های شیعیان خواندن زیارت اربعین در روز اربعین است.

 مسعودی در ادامه تصریح کرد: امیدواریم همه شیعیان به توفیق قرائت زیارت اربعین را در روز اربعین حسینی و در حرم سید و سالار شهیدان دست یابند.

وی از قرائت زیارت اربعین توسط ۳ هزار هیئت مذهبی در سراسر استان در روز اربعین خبر داد و افزود: ۲ هزار زیارتنامه جیبی برای همه زائران حرم سید و سالار شهیدان تهیه و در میان زائران توزیع شده است.

این مسئول بیان کرد: در آستانه روز اربعین، با همکاری اداره بازرگانی البرز اقلامی مانند برنج، روغن، قند و شکر و گوشت با قیمت مناسب در اختیار هیئت های مذهبی برای پخت نذورات قرار خواهد گرفت.

مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز از همکاری صدا و سیمای البرز خبر داد و اذعان داشت: ویژه برنامه های با محوریت ۲۸ صفر، شهادت امام رضا (ع) شهادت امام حسن (ع) از صدا و سیمای البرز پخش خواهد شد.

مسعودی در پایان یادآور شد: اجنماع بزرگی در روز اربعین در سطح استان برپا خواهد شد که زمان دقیق و مکان برگزاری این اجتماع در روزهای آینده اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 2436836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها