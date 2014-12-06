۵۰۰ مبلغ در دهه آخر ماه صفر به سراسر البرز اعزام می شوند

حجت الاسلام و المسلمین سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توسعه فرهنگ قرائت زیارت اربعین، اظهار داشت: از ائمه معصومین روایات است که یکی از ویژگی های شیعیان خواندن زیارت اربعین در روز اربعین است.

مسعودی در ادامه تصریح کرد: امیدواریم همه شیعیان به توفیق قرائت زیارت اربعین را در روز اربعین حسینی و در حرم سید و سالار شهیدان دست یابند.

وی از قرائت زیارت اربعین توسط ۳ هزار هیئت مذهبی در سراسر استان در روز اربعین خبر داد و افزود: ۲ هزار زیارتنامه جیبی برای همه زائران حرم سید و سالار شهیدان تهیه و در میان زائران توزیع شده است.

این مسئول بیان کرد: در آستانه روز اربعین، با همکاری اداره بازرگانی البرز اقلامی مانند برنج، روغن، قند و شکر و گوشت با قیمت مناسب در اختیار هیئت های مذهبی برای پخت نذورات قرار خواهد گرفت.

مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز از همکاری صدا و سیمای البرز خبر داد و اذعان داشت: ویژه برنامه های با محوریت ۲۸ صفر، شهادت امام رضا (ع) شهادت امام حسن (ع) از صدا و سیمای البرز پخش خواهد شد.

مسعودی در پایان یادآور شد: اجنماع بزرگی در روز اربعین در سطح استان برپا خواهد شد که زمان دقیق و مکان برگزاری این اجتماع در روزهای آینده اطلاع رسانی می شود.