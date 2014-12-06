به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، هفته هفتم و پایانی دور رفت بیست و چهارمین دوره لیگ برتر واترپلو عصر جمعه با برگزاری سه دیدار در شهرهای امیدیه، زنجان و گچساران به پایان رسید. در این مسابقات تیم‎های دانشگاه آزاد، فولاد مبارکه سپاهان و نفت و گاز گچساران با برتری مقابل حریفان خود جایگاه خود را در جدول رده بندی تثبیت کردند.

تیم بدون شکست دانشگاه آزاد با کسب پنجمین پیروزی پیاپی، 10 امتیازی شد و با تفاضل گل مثبت 39 عنوان قهرمان نیم فصل را از آن خود کرد. پس از این تیم، فولاد مبارکه سپاهان قرار گرفت. این تیم اصفهانی با کسب پیروزی چهارم خود در پنجمین دیدار جایگاه دومی خود را تثبیت کرد تا چشم به دور بازگشت مسابقات و کسب عنوان قهرمانی داشته باشد.

دور رفت رقابتهای لیگ برتر واترپلو در سال 1393 در این هفته به پایان رسید و تیم‎ها پس از مسابقات قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا خود را آماده حضور در مسابقات دور برگشت می‌کنند.