۳۰ واحد آلاینده رباط کریم اخطاریه زیست محیطی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب زارع اظهار داشت: کارشناسان محیط زیست رباط کریم در بررسی واحدهای صنعتی مستقر در این شهرستان بیش از ۳۰ واحد آلاینده را شناسایی کردند که با صدور و ابلاغ اخطاریه، به این واحدها ۲۰ روز مهلت داده شد تا ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش آلایندگی، نسبت به ارائه مستندات آن به محیط زیست اقدام کنند.

ایوب زارع هشدار داد: در صورت عدم توجه واحدها به اخطاریه های صادره پس از اتمام مهلت مقرر، علاوه بر درج نام آنها در لیست صنایع آلاینده شهرستان، پیگیری های حقوقی مبنی بر جلوگیری از ادامه فعالیت آنها انجام خواهد شد.

ساختمان اداری حفاظت محیط زیست رباط کریم احداث می شود

این مسئول با اشاره به برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان متذکر شد: در این جلسه مساله فقدان ساختمان اداری و خودروی مناسب برای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مطرح شد و خوشبختانه این موضوع مورد تایید فرماندار نیز قرار گرفت و امیدواریم این دو پیشنهاد به زودی به تصویب برسد.

معدن شن و ماسه و واحد تولید آسفالت در قدس پلمپ شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست عنوان کرد: یک واحد معدن شن و ماسه و یک واحد کارخانه تولید آسفالت در شهرستان قدس بدلیل عدم توجه به تذکرات پیشین در زمینه کنترل گرد و غبار در فعالیت آلودگی هوا توسط ماموران اداره پلمپ شد.

شیدا آکار افزود: با توجه به حضور معادن شن و ماسه در غرب شهرستان و در مسیر باد غالب به سمت مناطق مسکونی قدس و تهران عملکرد معادن شن و ماسه این منطقه بطور مستمر تحت پایش ماموران و کارشناسان این اداره قرار دارد و همین امر بدلیل اهمیت موضوع بیش از ۵۰ درصد از توان و زمان این اداره را بخود اختصاص داده است.

این مسئول با اشاره به جلوگیری از فعالیت هفت معدن شن و ماسه تا زمان اصلاح نواقص موجود و رفع آلودگی طی دو ماه گذشته اظهار داشت: اصلاح سیستم های آبفشان و کنترل گرد و غبار دستگاه های تولید، آسفالت محوطه و جاده ورودی، افزایش فضای سبز، کاهش ارتفاع دپو، انتقال دستگاه ها به عمق، بازیافت پساب تولیدی در خطوط شستشو و شن و ماسه، مدیریت لجن های حاصله و ارائه فرم های خود اظهاری و مدیریت پسماند از جمله اقدامات لازم در تایید ادامه فعالیت واحدهای شن و ماسه است.