سرهنگ ريحاني معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد با اعلام اين مطلب گفت : بدون شك يكي از مهمترين آبشخورهاي شيوع آسيب‌هاي اجتماعي معضلات فرهنگي، سست شدن باورهاي مذهبي وجابه‌جايي ارزشهاي اجتماعي است.

وي افزود : مادام كه فاصله بين انسان و خدا زياد و باورهاي مذهبي كمرنگ شوند و نيز ارزشهاي متعالي ومعنوي جاي خود را به ارزشهاي مادي و پست دهند بديهي است كه روند آسيب‌هاي اجتماعي رشد مي‌يابد و معضلات فرهنگي با عمق بيشتري چهره مي‌نمايند.

وي استفاده از ابزارهاي مناسب و نوين را جهت جلوگيري و كاهش روند موجود ضروري دانست و اظهار داشت : هنر و دربهترين شكل آن هنر سينما از كارآمدترين ابزار‌هاست كه خود تركيبي از ساير هنرهاست و داراي جايگاهي رفيع درانتقال ارزشها و مفاهيم است.

سرهنگ ريحاني افزود : مسلم است مادام كه صحبت از سينماي ديني به ميان مي‌آيد اين مفاهيم در بالاترين سطح خود قرار مي‌گيرد لذا سينماي مذهبي مي‌تواند و بايد كه تاثيري عميق بر روان مخاطب گذاشته و ميزان حساسيت وي را نسبت به باورها و آموزه‌هاي ديني افزايش داده و ارزشهاي متعالي را در وي تقويت نمايد.

وي متذكر شد : ظرافت‌ها و حساسيت‌هاي بسياري هم به لحاظ شكلي و چه به لحاظ ماهوي در حول و حوش سينماي ديني وجود دارد كه ناديده گرفتن هر يك از آنان نه فقط مي‌تواند ما را از رسيدن به هدف نهايي باز دارد بلكه مي‌تواند موجب وارد شدن ضرباتي به قاموس ارزشهاي ديني نيز باشد.

سرهنگ ريحاني در پايان اعلام داشت : توجه به تكنيك، استفاده از زباني متناسب با نيازهاي روز جامعه، پرهيز از سطحي نگري و شعار‌زدگي، تسلط بر اعتقادات وآموزه‌هاي ديني، گريز جدي از كليشه‌پردازي و دوري جستن از توسل به بيان مستقيم از جمله اين ظرافت‌ها و حساسيت‌ها است .

نخستين جشنواره سراسري فيلم كوتاه ديني رويش به همت حوزه‌ هنري خراسان رضوي از تاريخ 13 تا 17 آبان‌ماه درمشهد برگزار مي‌شود.