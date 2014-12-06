به گزارش خبرگزاری مهر، این خودروی جدید DB10 نام دارد و قرار است در کنار بازیگر نخست سری جدید فیلمهای جیمزباند، ستاره بی چون و چرای فیلم باشد.

تقریبا می‌توان گفت برای نخستین در جهان است که برای تولید فیلمی ویژه، خودرویی انحصاری ساخته می‌شود تا آنجا که سام مندس کارگردان فیلم برای نشان دادن خودرو و خاص بودن فناوریهای به کار رفته در آن خود به تنهایی به رونمایی اولیه از آن پرداخت.

این کوپه دو در ساختاری کشیده و آیرودینامنیک دارد و از آنجاکه توسط مارک ریچمن مغز متفکر کمپانی آستون مارتین طراحی شده یکی از موفقترین محصولات خودرویی جهان در سال ۲۰۱۵ به شمار می‌آید.

ظرافتهای به کار رفته در DB10 نشان از همکاری نزدیک کارگردان فیلم و تیم سازندگان خودرو دارد به طوریکه چراغهای باربک و کشیده جلوی خودرو، رنگ آمیزی خاکستری همراه با سایه روشن و تایرهای بزرگ همگی نشان از ماجرایی مرموز و جاسوسی تازه‌ای است که قرار است به زودی آغاز شود.

آستون مارتین جزییات فنی درباره این خودرو اعلام نکرده اما گفته می‌شود از سیستم پیشرانه‌ای در آن استفاده شده که در نسل بعدی خودروهای این کمپانی به کار خواهد رفت.

بدون شک اوج هیجان به کار رفته در این خودرو در تولید محدود آن است. آستون مارتین تنها ۱۰ دستگاه از این خودرو تولید خواهد کرد اما جالبتر اینکه تمامی این ۱۰ دستگاه برای تولید فیلم به کار گرفته خواهد شد.