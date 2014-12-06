فرودگاه منطقه آزاد تجاری ماکو نیمه اول سال ۹۴ آماده بهره برداری می شود

حسین فروزان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه احداث فرودگاه در این منطقه طراحی و آغاز شده است اظهارداشت: متاسفانه تاکنون توجهی به روند احداث این فرودگاه صورت نگرفته بود اما در حال حاضر عملیات اجرایی در این محوطه در حال انجام است.

وی عملیات اجرایی ترمینال و برج مراقبت این فرودگاه در حال اجراست ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته طول باند این فرودگاه از دو هزار و ۵۰۰ متر به سه هزار و ۱۰۰ متر افزایش یافته و عرض آن به همراه حاشیه ها ۶۰ متر است و پیش بینی می شود این فرودگاه نیمه اول سال آینده آماده بهره برداری شود.

فروزان توجه به زیرساخت های ارتباطی و راه های دسترسی را یکی از کلیدی ترین مشکلات این منطقه دانست و گفت: ایجاد منطقه آزاد تجاری ماکو در مهرماه سال ۹۰ عملا ابلاغ شد در این راستا تا سال ۹۱ عملا هیچ اقدامی در این منطقه صورت نگرفته بود در سال ۹۲ این منطقه فعالیت خود را آغاز کرد.

وی اضافه کرد: در این مدت نیز به دلیل تغییر مدیریت های پی در پی چندان فعالیت شاخصی در آن صورت نگرفته بود ولی پس از تحویل ای منطقه آزاد تجاری نخستین اقدامی که مورد توجه قرار گرفت رفع مشکلات زیرساخت و راه های دسترسی آن بود.

فروزان گفت: در نظر داریم زیرساخت های ارتباطی شامل راه ها، فرودگاه و قطار در این منطقه در کنار سایر زیرساخت های لازم از جمله برق، آب و مخابرات را فراهم کرده تا ضمن رفع بسیاری از محرومیت ها در این منطقه زمینه حضور سرمایه گذاران را فراهم کنیم