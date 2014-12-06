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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۳

وضعیت عمومی رضا داودنژاد رو به بهبود است

وضعیت عمومی رضا داودنژاد رو به بهبود است

علیرضا داودنژاد از روند بهبودی حال عمومی پسرش رضا داودنژاد که در شیراز در بیمارستان بستری است، خبر داد.

علیرضا داودنژاد کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت حال عمومی پسرش رضا داودنژاد به خبرنگار مهر گفت:وضعیت عمومی رضا داودنژاد نسبت به چند روز گذشته بهتر شده و پزشک معالج از  روند درمان رضا ابراز رضایت کرده است.

وی در پایان عنوان کرد: البته هنوز اجازه آمدن به بخش عمومی را ندارد و همچنان باید تحت مراقبت های ویژه باشد. امیدوارم روند بهبودی رضا به خوبی پیش رود و خیلی زود به خانه خود و سینمای ایران برگردد. 

رضا داودنژاد دو سال پیش برای آخرین عمل جراحی پس از درمان پیوند کبد در بیمارستان «کوثر» شهر شیراز بستری شد و تحت دو جراحی قرار گرفت و اکنون دوران نقاهت خود در بیمارستان را طی می‌کند.

کد مطلب 2436844

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    نظرات

    • بنیامین اکبرزاده ۲۱:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      خوبه 'فقط کمی خبر را بیشتر توضیح دهید 'ممنون موفق باشید
    • مقدم ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
      0 1
      پاسخ
      ان شاءالله با سلامتی کامل به منزل خود برگردد.
    • ناشناس ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خداوند انشاالله بهش سلامتی بده ما هم برایش ارزو سلامتی میکنیم

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