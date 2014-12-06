وضعیت عمومی رضا داودنژاد رو به بهبود است

علیرضا داودنژاد کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت حال عمومی پسرش رضا داودنژاد به خبرنگار مهر گفت:وضعیت عمومی رضا داودنژاد نسبت به چند روز گذشته بهتر شده و پزشک معالج از روند درمان رضا ابراز رضایت کرده است.

وی در پایان عنوان کرد: البته هنوز اجازه آمدن به بخش عمومی را ندارد و همچنان باید تحت مراقبت های ویژه باشد. امیدوارم روند بهبودی رضا به خوبی پیش رود و خیلی زود به خانه خود و سینمای ایران برگردد.

رضا داودنژاد دو سال پیش برای آخرین عمل جراحی پس از درمان پیوند کبد در بیمارستان «کوثر» شهر شیراز بستری شد و تحت دو جراحی قرار گرفت و اکنون دوران نقاهت خود در بیمارستان را طی می‌کند.