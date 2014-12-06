به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات در سه رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل (صحیح خوانی) و حفظ پنج جزء پیوسته و در دو رده سنی زیر ۱۶ و بالای ۱۶ سال ویژه خواهران و برادران برگزار می شود.

از ویژگی های این دوره مسابقات ایجاد فضای مناسب برای شاگردانی است که هنوز در قرائت به اوج نرسیده اند و به اصطلاح در حد متوسط قرار دارند و در سایر مسابقات معمولا شانسی برای حضور ندارند. این عزیزان با شرکت در رشته صحیح خوانی می توانند توانایی های خود را درگروه خود محک بزنند.

بنا بر این گزارش، ثبت نام این دوره ازمسابقات از ۱۵ آذرماه به مدت یک ماه در جلسات قرآن شهر تهران و همچنین فرهنگسراهای شهر تهران انجام می گیرد. علاقمندان برای ثبت نام می توانند به جلسات قرآنی خود مراجعه کرده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر باشماره ۵۵۷۶۵۸۸۶ دبیرخانه جشنواره تماس گرفته و همچنین می توانند به سایت فرهنگسرای قرآن به نشانی http// quran.farhangsar.ir مراجعه نمایند.