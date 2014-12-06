95 درصد درآمد مالیاتی محقق شد/ پیشنهاد درآمد 72 هزار میلیارد تومانی

علی عسگری در گفتگو با مهر با بیان اینکه در هشت ماهه امسال، درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل، 52 درصد افزایش یافته است، در خصوص پیش بینی درآمدهای مالیاتی بودجه سال 94 گفت: برآوردها نشان می دهد رقمی در حدود 70 تا 72 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی در سال 94 پیش بینی شده است.

وی در عین حال اعلام کرد: درآمدهای مالیاتی در هشت ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوبه بودجه‌ای 95 درصد تحقق نشان می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به رشد 80 درصدی وصولی مالیات بر ارزش افزوده در هشت ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، تصریح کرد: در هشت ماهه سال‌جاری 94 درصد تحقق درآمد در بخش مالیات بر ارزش افزوده داشته‌ایم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 94 اظهار داشت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد اضافه کند به گونه ای که در پایان برنامه به هشت درصد برسد اما از آنجا که مجلس در سال‌جاری نرخ مالیات بر ارزش افزوده را دو درصد افزایش داد که یک درصد آن مربوط به مالیات سلامت بود، بنابراین رقم پیش بینی شده نرخ مالیات بر ارزش افزوده پایان برنامه پنجم تحقق یافته است.

عسگری تصریح کرد: با این وجود اگر مجلس مصوبه‌ای جدید در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آتی ارائه دهد، دولت ملزم به اجرای آن خواهد بود.