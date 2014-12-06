کنگره شهدای دانشجوی استان اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی ظهر شنبه در این مراسم تکریم خانواده شهدا را در راستای پاسداری از حرمت شهدا دانست.

گودرز صادقی با تاکید به ضرورت ارج نهادن به مقام شامخ شهدا تصریح کرد: امروز شهدا در بین ما نیستند اما خانواده آن ها باید مورد احترام و تکریم قرار گیرند.

وی شهدا را مهمترین نشانه حقانیت دین اسلام دانست و تاکید کرد: تدبیر در سیره و سلوک شهدا به منزله پی بردن به منشا هستی و آموزه های دین مبین اسلام است.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه به غیر از آیات قرآن هر کدام از مخلوقات خداوند آیت و نشانه قدرت او هستند، اضافه کرد: در این میان شهدا آیات روشن و بیانگر اهداف هستی هستند.

صادقی در ادامه راه شناخت مکاتب را مطالعه و تدبر در کتب و‌ آثار هر مکتب دانست و افزود: با این وجود مطالعه تمامی آثار و اندیشه های اندیشمندان مکاتب برای افراد عادی امکان پذیر نیست.

به گفته این مسئول اینجاست که معاشرت و هم رکابی با بانیان یک مکتب می تواند زمینه شناخت آن مکتب را برای آحاد مردم فراهم سازد.

وی نمونه چنین تاثیرگذاری را در منش و سلوک پیامبر اکرم برشمرد و افزود: پیامبر خود بیانگر اسلام بود و زندگی، اتصال به وحی و رفتار پیامبر موجب شد که چهره های شاخصی در جهان اسلام در سایه آموزه های این شخصیت بزرگوار تربیت شود.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی معتقد است بعد از پیامبر این ائمه، صالحین و شهدا هستند که هر یک در راستای معرفی حقانیت اسلام نقش چشمگیری داشته اند.

وی با اذعان به اینکه شهدای دفاع مقدس چراغ هدایت هستند، تاکید کرد: اینکه گفته می شود شهدا شمع راه هستند برای تعارف نیست و دفاع مقدس نشان داد، حضرت ابوالفضل (ع) و حضرت علی اکبر (ع) و سایر قهرمانان کربلا در تاریخ گذشته باقی نمانده اند.

صادقی معتقد است شهدای کشور توانستند "کل یوم عاشورا" را به اثبات رسانند و تمام آرمان ها و اندیشه های قیام عاشورا را در تاریخ زنده نگه دارند.

در پایان این مراسم کتاب "امتحان نهایی" خاطرات و وصایای شهدای دانشجوی استان اردبیل به قلم امیر رجبی و کتاب "فصلی برای دانشگاه" خاطرات شهید فرزاد قمیصی نوشته زینب اصلانی رونمایی شد.

همچنین دو نرم افزار چند رسانه ای "اندیشه دانشجو" و "از قلم تا علم" به همراه تمبر یادبود ۵۴ شهید دانشجوی استان اردبیل در این کنگره رونمایی شد.

تجلیل از خانواده شهدا، تجلیل از دانشجویان برگزیده در جشنواره های دانشجویی مختلف، مداحی و پخش کلیپ از دیگر بخش های این برنامه بود.