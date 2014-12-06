۲ دستگاه فلزیاب در شهرستان شاهرود کشف و ضبط شد

حمید رضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کشف و ضبط دو دستگاه فلزیاب در شهرستان شاهرود افزود: این دو دستگاه به نفع دولت مصادره و پرونده عاملان این تخلف در محاكم قضایی شهرستان شاهرود در حال رسیدگی است.

وی اضافه کرد: این تعداد فلزیاب‌ توسط نیروی انتظامی و با همکاری یگان حفاظت این اداره كشف و ضبط شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان شاهرود عملکرد نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی را از جمله دلایل كاهش قابل توجه حفاری‌های غیرمجاز برشمرد.

حسنی در خاتمه، برای ضرورت آگاهی بخشی به مردم به ویژه جوانان تاکید کرد و افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به كشور منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است.