دانشجویان آینده سازان آگاه جامعه و افسران جبهه جنگ نرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده شنبه در جمع اساتید و دانشجویان و فعالان علمی فرهنگی اهر اظهار داشت: باید از دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن یاد کرد و این قشر باید در کنار کارهای علمی و سیاسی به دور از سیاست بازی به مسئله فرهنگی نیز توجه داشته و با جهاد علمی و فرهنگی در دانشگاه ها مدافع خون پاک شهدا و دستاوردهای مقدس آن باشند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با بیان اینکه دانشجویان آینده سازان آگاه جامعه هستند، افزود: تبعیت از فرامین مقام عظمای ولایت در تولید علم و رساندن کشورمان به قله های پیشرفت و ترقی در عرصه علم و فناوری مواردی هستند که دانشجویان باید برای تحقق آنها تلاش مضاعف کنند چرا که دانشگاه ها به عنوان مراکز مهم فرهنگی و علمی نقش اساسی در تولید علم و تبدیل آن به صنعت و تکنولوژی های روز دارند و باید دراین زمینه گام های عملی برای دستیابی به تولید و خودکفایی برداشته شود.

وی، توسعه فرهنگی و تلاش دراین زمینه را به خصوص در دانشگاه ها گامی اساسی در جهت عملیاتی کردن منویات و رفع دغدغه های مقام معظم رهبری در بحث فرهنگی عنوان و تصریح کرد: دانشجویان به عنوان قشر آگاه و فرهیخته جامعه، پرچمداران علم و آگاهی بوده و ۱۶ آذر فرصت مناسبی برای تکریم از این قشر فرهیخته جامعه است.

حجت الاسلام حاجی زاده از این روز به عنوان یادآور مبارزه دانشجویان انقلابی با رژیم ستم شاهی نام برد و افزود: این دانشجویان متعهد انقلابی با تبعیت از فرمان حضرت امام(ره) با اعتراض خود، خشم انقلابی علیه رژیم استکباری امریکا و حضور نیکسون معاون اول رئیس جمهور این کشور را به نمایش گذاشتند و رژیم شاه نیز با به خاک و خون کشیدن دانشجویان معترض و انقلابی، بار دیگر وفاداری خود را به این رژیم جنایتکار ثابت کند.