به گزارش خبرنگار مهر، ضیا هاشمی امروز در مراسم گرامیداشت روز دانشجو اظهار داشت: حدود 60 سال پیش در چنین روزی دانشگاه تهران مکانی برای مقابله با استکبار بود که دانشجویان جوانمردانه و فداکارانه در مقابل استکبار ایستادند و خون آنها از سوی استکبار ریخته شد و باید یاد و خاطره آنها را گرامی بداریم و راه آنها را ادامه دهیم.

وی افزود: باید همه دانشجویان، اساتید و مسئولان توجه داشته باشند که روز دانشجو نمادی از همه ارزش هایی است که همه دانشجویان ما به آن پایبندند و هر سال در روز دانشجو فرصتی است که این ارزش ها در دانشگاهها و در میان دانشجویان مورد توجه قرار گیرد و ما باید برای تجلیل از آنها تلاش کنیم و برای نسل جوان فرصتی ایجاد کنیم تا در فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانشگاهها مشارکت کنند تا هر سال شاهد شکوه بیشتر آن باشیم.

فضای آزاد اندیشی در دانشگاهها گسترش می یابد

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با اشاره به اهداف و برنامه های رئیس جمهور در حوزه دانشگاهها، گفت: برنامه های دولت نیز بر همین مبنا است تا از مشارکت دانشجویان بیش از پیش بهره ببرد و فضای آزاداندیشی را در دانشگاهها گسترش دهد و تلاش همه ما این است که همه گروه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در فضای دانشگاهی و دانشجویی حرکتی مثبت داشته باشند و هر دانشجویی که به این آرمانها پایبند باشد و برای حفظ و گسترش آن تلاش کند، او یک دانشجوی ارزشمند است.

هاشمی در ادامه افزود: هر دانشجویی که برای گسترش علم و دانش تلاش می کند او یک مجاهد دانشجوست و برای ما بسیار باارزش است و باید یک بستر مناسب برای آن دانشجو و ترویج این ارزشها فراهم کنیم.

وی با اشاره به تلاش وزارت علوم برای گسترش فضای آزاداندیشی در دانشگاهها، گفت: گسترش فضای آزاداندیشی مطالبه ای است که مقام معظم رهبری همیشه از ما داشته اند و همیشه بر زمینه سازی رشد علمی با حضور و مشارکت دانشجویان تاکید داشتند و ما به این امر پایبندیم و وظیفه خود می دانیم که در این مسیر حرکت کنیم.

مراسم روز دانشجو فردا برگزار می شود

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با اشاره به ویژه برنامه 16 آذر که فردا برگزار می شود، گفت: فردا در روز 16 آذر برنامه نمادین ملی با حضور اساتید و دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود و در دیگر دانشگاههای کشور نیز شاهد گرامیداشت 16 آذر هستیم و امیدواریم هر روز شاهد روحی جدید در دانشگاهها باشیم و این فضا ما را امیدوار می کند تا بیش از پیش روحیه مشارکت را در دانشگاهها داشته باشیم و این به برکت خون همه شیهیدان به ویژه شهدای دانشجوست.

وی در پایان گفت: اگر امروز حضور گسترده و مشارکت خوب دانشجویان را مشاهده می کنیم و اگر مجاهده علمی، فرهنگی و سیاسی را در دانشگاهها می بینیم باید قدرشناس همه شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهدای دانشجو و همچنین قدردان همه اساتید و دانشجویان و دانشگاهیان باشیم.