فرج الله سلحشور: سينماي ديني ريشه در دستورات آسماني دارد

"فرج‌ا... سلحشور"، كارگردان سينما و تلويزيون، در گفت وگو با خبر نگار فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افرود : هر پديده‌اي داراي دو بعد الهي و غير الهي است وسينما نيز از اين پديده مستثني نيست.

وي افزود: هنرمند ديني بايد دين‌دار باشد وخودش به يقين رسيده باشد، چرا كه فيلم پديده‌اي است كه در منظر عموم قرار گيرد و فريب عمومي ممكن نيست.

وي با اشاره به نقص‌هاي موجود در سينماي كشور به ويژه سينماي ديني اظهار داشت: دنياي امروز با بكار گرفتن تكنولوژي توانسته در عرصه سينماي معناگرا پيشتاز و پيشقدم باشد اما كشور ما با وجود انقلاب مذهبي و فرهنگي نتوانسته است به سمت رشد ارزش‌‌ها و تقويت باورهاي فرهنگي حركت كند.



فرج الله سلحشور پشت صحنه سريال حضرت يوسف

وي تصريح كرد: ما نتوانسته‌ايم درعرصه سينماي كشور درمقابل فرهنگ بيگانه با شجاعت بايستيم و در اين راستا به باورهاي خود لطمات جبران‌ ناپذيري وارد كرده‌ايم.

وي در پاسخ، به اين سؤال كه سينماي ديني تكنيك است، يا ژانر؟ پاسخ داد: سينماي ديني ژانراست و تكنيك‌هاي مربوط به سينماي ديني از اين ژانر‌ها حمايت مي‌كند.