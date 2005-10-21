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۲۹ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۰۱

فرج الله سلحشور: سينماي ديني ريشه در دستورات آسماني دارد

سينماي ارزش‌گرا كه ريشه در دستورات دين دارد، سينماي مذهبي است.

"فرج‌ا... سلحشور"، كارگردان سينما و تلويزيون، در گفت وگو با خبر نگار فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افرود : هر پديده‌اي داراي دو بعد الهي و غير الهي است وسينما نيز از اين پديده مستثني نيست.

 

وي افزود: هنرمند ديني بايد دين‌دار باشد وخودش به يقين رسيده باشد،  چرا كه فيلم پديده‌اي است كه در منظر عموم قرار گيرد و فريب عمومي ممكن نيست.

 

وي با اشاره به نقص‌هاي موجود در سينماي كشور به ويژه سينماي  ديني اظهار داشت: دنياي امروز با بكار گرفتن  تكنولوژي توانسته در عرصه سينماي معناگرا پيشتاز و پيشقدم باشد اما كشور ما با وجود انقلاب مذهبي و فرهنگي نتوانسته است به سمت رشد ارزش‌‌ها و تقويت باورهاي فرهنگي حركت كند.

 


فرج الله سلحشور پشت صحنه سريال حضرت يوسف

 

وي تصريح كرد: ما نتوانسته‌ايم درعرصه سينماي كشور درمقابل فرهنگ بيگانه با شجاعت بايستيم و در اين راستا به باورهاي خود لطمات جبران‌ ناپذيري وارد كرده‌ايم.

 

وي در پاسخ، به اين سؤال كه سينماي ديني تكنيك است، يا ژانر؟ پاسخ داد: سينماي ديني ژانراست و تكنيك‌هاي مربوط به سينماي ديني از اين ژانر‌ها حمايت مي‌كند.

 

وي با اشاره به اينكه محصول هنرمند همان انتقادات و باورهايش است، كه در نمايش فيلمش به تصوير كشيده مي‌‌شود، خاطرنشان كرد: اگر هنرمندي عارف نباشد توفيق خلق اثر هنري به او دست نمي‌دهد چرا كه هنر جزو ذات انساني است و از روح و جان انسان سرچشمه مي‌گيرد.

 

 

 

                         

کد مطلب 243686

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